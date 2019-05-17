«Прививка» от СПИДа

Как избежать заражения ВИЧ-инфекцией

С 14 по 19 мая в России проходит пятая акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Международному дню памяти жертв СПИДа, который отмечается ежегодно в третье воскресенье мая.

В Коми прошел ряд мероприятий, посвященных профилактике ВИЧ-инфекции. В числе основных – лекция-семинар «Остановим СПИД вместе», организованная членами регионального отделения всероссийского движения «Волонтеры-медики». С докладом выступил главврач ГБУЗ РК «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» (Центр СПИД) Сергей Поган. Он рассказал о самых распространенных мифах о СПИДе и назвал основные меры профилактики заражения ВИЧ-инфекцией.

Главная цель акций, приуроченных ко Дню памяти жертв СПИДа, – увеличение числа людей, знающих свой ВИЧ-статус. Граждане, не знающие о своем ВИЧ-статусе, способствуют распространению заболевания. Кроме того, только при своевременном и максимальном выявлении ВИЧ-инфекции возможно раннее начало антиретровирусной терапии.

Сергей Поган поинтересовался у слушателей, кто из них проходил тестирование и точно знает свой ВИЧ-статус. В полном зале руки подняли всего четыре человека. Сергей Поган подчеркнул, что каждый житель республики может бесплатно сдать кровь на анализ в государственном медицинском учреждении в любом уголке Республики Коми и узнать свой ВИЧ-статус. Для того чтобы получить направление на анализ, необходимо обратиться в поликлинику. Узнать ВИЧ-статус можно и в Центре СПИД. Только раннее выявление и назначенное врачом бесплатное лечение может сохранить жизнь человеку, страдающему хронической пожизненной и пока неизлечимой ВИЧ-инфекцией.

Рассказал Сергей Поган и об истории эпидемии этой инфекции: выявлено заболевание было в США в 1981 году, когда скончались пятеро пациентов с одинаковыми симптомами новой неизвестной медицине болезни. В Россию «чума XX века» пришла в 1987 году. В Коми первый случай ВИЧ-инфекции был зафиксирован в 1990 году в Воркуте. В Республике Коми по состоянию на 31 марта 2019 года, начиная с 1990 года, выявлено 4558 ВИЧ-инфицированных, из них 3940 человек – жители республики. В структуре ВИЧ-инфицированных мужчины составляют 62,6 процента, женщины – 37,4 процента. Основная причина смерти ВИЧ-инфицированных от СПИДа – несвоевременное обращение за медицинской помощью, поскольку существующая на сегодня антиретровирусная терапия позволяет жить с этим диагнозом. В РК получают высокоэффективную антиретровирусную терапию 1604 человека, в учреждениях ГУФСИН России по РК 385 человек.

Первый пиковый подъем заболеваемости в Коми врачи наблюдали в 2001-2002 годах, и связан он был с «героиновой атакой» на республику. За календарный год выявили 200 новых случаев ВИЧ-инфицирования, и тогда врачам казалось, что это невероятно много. К 2004 году ситуацию удалось стабилизировать. Но в 2009 году последовала новая «наркотическая атака»: в республику хлынули синтетические наркотики (спайсы), при употреблении которых также происходило заражение. В Коми вновь был выявлен рост количества инфицированных. По статистике, каждый день в республике заражается один человек. Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных – в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте, Усинске, Сосногорске, в Сыктывдинском и Вуктыльском районах. Основной возраст выявленных больных – 21-46 лет.

Сергей Поган обратил особое внимание на то, что риск заразиться есть у каждого человека, столкнувшегося с возбудителем этой инфекции. От глобальной эпидемии спасает только сложный путь заражения.

Основные способы передачи инфекции – инъекционное употребление наркотиков и заражение половым путем. По наблюдениям медиков, с 2015 года доля инфицированных половым путем растет. Совсем незначительно число случаев передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности или кормления грудью: прием антиретровирусных препаратов позволяет ВИЧ-инфицированным женщинам рожать здоровых детей.

Пока, как отметил Сергей Поган, вакцины от СПИДа нет, но надежной профилактикой будет здоровый образ жизни. Если человек не употребляет наркотики, сохраняет верность своей второй половине, то шансы заразиться ничтожно малы. К счастью, вопреки распространенным мифам СПИД не передается при объятиях, рукопожатиях и поцелуях, при пользовании общей с носителем инфекции посудой, одеждой, бельем и бытовыми предметами, при посещении бассейна, душевой, сауны и туалета, при кашле больного, чихании и даже через пот и слезы. Также безопасны визиты к врачу и инъекции лекарственных препаратов в поликлинике.

Людмила ВЛАСОВА

Фото БНК и vk.com