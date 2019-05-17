Многодетные семьи получили премии правительства Коми

В честь Международного дня семьи 15 мая в администрации главы Коми прошла церемония награждения лучших многодетных семей нашего региона. Пять семей-лауреатов получили по сто тысяч рублей.

До начала церемонии вручения премий в администрации главы РК царила праздничная атмосфера. В стенах здания, где обычно проходят напряженные рабочие заседания, звонко звучал детских смех. Счастливые папы и мамы охотно позировали для фото, общались с журналистами, делясь впечатлениями и радостью.

– Мы здесь в первый раз. Волнуемся. Получить такую почетную премию и не мечтали даже. Это стало приятной неожиданностью. У детей есть способности к музыке, участвуют в различных конкурсах. Мы всячески им помогаем развиваться в этом направлении, – рассказал Владимир, отец семейства Деньгиных, где воспитывают шестерых детей и ждут седьмого малыша.

По поручению главы региона с 2017 года размер выплаты для всех семей-лауреатов составляет сто тысяч рублей. В этом году на правительственную премию претендовали десять многодетных семей из городов и районов республики. Отбором победителей занималась высококвалифицированная комиссия. Перед началом церемонии вручения сертификатов и памятных подарков глава региона Сергей Гапликов поздравил гостей:

– Воспитание детей – это не только физические и моральные затраты, но и материальные. И мы, конечно, хотим, чтобы у вас было как можно меньше трудностей, а в семьях было как можно больше детей. Поэтому продолжаем осуществлять меры поддержки, которые приняли ранее. Это и региональный семейный капитал. С 2011 года в республике сертификаты на семейный капитал получили уже свыше 13 400 семей. И мы стараемся вводить более эффективные механизмы поддержки, чтобы вы могли гораздо больше тратить на семью. Желаю вам успехов, чтобы дети вами гордились и стали достойными гражданами нашей страны.

Следом за главой к собравшимся обратилась спикер Госсовета Коми Надежда Дорофеева. Она отметила, что каждая крепкая семья – это опора и поддержка для всей нашей большой страны.

После слов приветствия о каждой семье показывали маленькие видеозарисовки. В роликах перечисляли заслуги семей, отмечали их высокий общественный потенциал. Члены этих образцовых ячеек общества ремонтируют школы, участвуют в решении проблем своих населенных пунктов на собраниях, побеждают во всевозможных конкурсах. Победителями стали семья Деньгиных (Ухта), Голубенко (Корткеросский район), Сажиных-Гломозды (Сысольский район), Тимушевых (Прилузский район) и Нестеровых (Сыктывкар).

Забавный эпизод, вызвавший всеобщий смех, случился во время награждения сыктывкарской семьи, где воспитывают троих детей. Отец семейства вынес младшего сына на руках, так и держал его, пока глава Коми вручал цветы, диплом и другие подарки. Малышу, сидевшему на папиных руках, Сергей Гапликов протянул памятную медаль в красивой фиолетовой коробочке.

– А что с этим делать? – вдруг спросил ребенок.

– Я тебе потом расскажу, – улыбаясь, сказал в ответ глава.

Позже, выступая с благодарственным словом, мать семейства Нестеровых Алена поблагодарила главу за столь высокую награду. Она отметила, что эта церемония – незабываемое и значимое событие в жизни каждой семьи, и пообещала приложить максимум усилий, чтобы воспитать достойных граждан России, истинных патриотов отчизны.

После слово дали руководителям тех муниципалитетов, семьи из которых удостоились наград. Мэр Ухты Магомед Османов сказал, что сам воспитывался в многодетной семье, где было восемь детей. Он вручил семье Деньгиных сертификат на 50 тысяч рублей. Временно исполняющий обязанности руководителя администрации Корткеросского района Константин Сажин напомнил, что вверенная ему территория славится кузнечными мастерами, и вручил семье Голубенко кованое панно ручной работы. Остальные руководители, не раскрывая сумму, вручали денежные сертификаты и подарки в больших и маленьких коробках.

Ярослав СЕВРУК

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