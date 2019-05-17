Коми – лучший в России регион по мобилизационной подготовке

Сергей Гапликов предложил принять на федеральном уровне программу развития мобилизационной подготовки российских регионов. Предложение глава Коми озвучил, выступая перед участниками прошедшего в Сыктывкаре семинара-совещания по обсуждению актуальных вопросов мобилизационной подготовки органов государственной власти субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Участники семинара – представители законодательных органов, руководители мобилизационных органов регионов России, представители штаба Северного флота и военные комиссары субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северного флота.

В столице Республики Коми такой семинар-совещание проводится уже во второй раз (первый проходил в апреле 2017 года). Он позволяет участникам за короткий промежуток времени поделиться наработками и опытом. Сергей Гапликов пожелал участникам конструктивного диалога, успешной и плодотворной работы. Также глава региона подчеркнул, что мобилизационная подготовка является одним из важнейших элементов стратегического планирования в Российской Федерации.

– Для успешной реализации основ государственной политики считаю необходимым принятие на федеральном уровне наряду с программами вооружения и государственных программ развития мобилизационной подготовки субъектов Российской Федерации. Нам нужны единые подходы, однотипные программные продукты, единые системы материально-технического вооружения, единые программно-аппаратные комплексы управления, в том числе и для организации межведомственного информационного взаимодействия, – предложил Сергей Гапликов.

За последние годы в Коми сформирован новый подход к ведению мобилизационной подготовки, позволивший в короткие сроки реализовать выполнение всех поставленных задач. Республика признана лучшим регионом России по показателям мобилизационной готовности и мобилизационной подготовке экономики. За высокие показатели в мобилизационной подготовке по итогам 2018 года Республика Коми получила памятный знак правительства России.

В ходе совещания главе Коми вручили благодарность командующего Северным флотом за содействие силам Северного флота в проведении мероприятий мобилизационной подготовки по вопросам обеспечения мобилизационного развертывания Вооруженных сил Российской Федерации.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru