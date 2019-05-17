Коллективного перехода на «цифру» не будет

Меньше месяца осталось до перехода всех регионов России, в том числе и Коми, на прием цифрового телевидения. Напомним, аналоговое телевидение отключат 3 июня. Это событие уже пытаются использовать в своих целях мошенники. В ряде регионов страны были замечены анонимные объявления о якобы плановых работах по «коллективному переводу жителей» на цифровое эфирное телевидение.

Последователи Остапа Бендера нашли еще один «почти честный» способ отъема денег у населения: от имени некоей организации, якобы ответственной за переход с аналогового на цифровое телевещание, махинаторы предлагают платные услуги по продаже и установке требуемого для этих целей оборудования. Информационные листовки с сообщением о необходимости предварительной записи на проведение работ по переходу на «цифру» с указанием телефона «горячей линии» вбрасываются в почтовые ящики жителей.

Оператор горячей линии вежливо сообщает, что приобрести и установить оборудование для подключения цифрового телевидения можно за символическую плату. Потом выясняется, что цена оборудования завышена в несколько раз и составляет несколько тысяч рублей – за «набор» для подключения каждого телевизора в доме.

Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) напоминает, что федеральная целевая программа не предусматривает «коллективный» принудительный перевод домохозяйств на прием цифрового эфирного телевидения. Два мультиплекса (20 телеканалов) цифрового эфирного телевидения транслируются в свободном доступе без взимания платы за подключение и абонентской платы. Оборудование для приема цифрового сигнала можно приобрести самостоятельно во всех крупных торговых сетях и отделениях почтовой связи.

Подключить цифровое телевидение большинство телезрителей могут самостоятельно. Для этого не нужно обладать специальными знаниями и навыками. Для старых телевизоров, выпущенных до 2012 года, необходимы дециметровая антенна и специальная приставка, для новых телевизоров, поддерживающих стандарт DVB-T2, – только дециметровая антенна. В большинстве случаев достаточно комнатной антенны, но на удаленных от телебашни участках может потребоваться уличная антенна. Установить ее нужно как можно выше и направить в сторону телебашни: это позволит избежать потери сигнала. Техподдержку можно получить по номеру «горячей линии» РТРС 8-800-220-20-02.

Тем, кто все же не сможет самостоятельно подключить цифровое телевидение, бесплатную помощь окажут волонтеры. Для этого надо обратиться в ГАУ РК «МФЦ» по телефону 8-800-200-82-12. По информации МФЦ, с 15 марта (с момента начала работы «горячей линии») поступило 477 звонков с заявками на подключение цифрового телевидения. Самыми активными оказались жители столицы Коми. Большая часть (286 звонков) – из Сыктывкара, 36 – из Воркуты, 26 – из Печоры, из других городов и районов за этот период поступило незначительное количество заявок. Все заявки переданы волонтерам.

Кроме того, как отметили в РТРС, каждому телезрителю важно понять, нужно ли ему вообще предпринимать какие-то действия по подключению цифрового телевидения, ведь большинство жителей России уже смотрят «цифру». Сотрудники РТРС подчеркнули: если человек является абонентом кабельного, спутникового или интернет-ТВ и не планирует от него отказываться, для него ничего не изменится. Никакого дополнительного оборудования этим гражданам покупать не нужно, даже если кто-либо будет это оборудование настойчиво предлагать.

Самый простой метод выяснить, какой вид эфирного сигнала (аналоговый или цифровой) принимает телевизор на данный момент, – обратить внимание на логотипы телеканалов Первый, Россия 1, НТВ, Пятый канал, Рен ТВ, СТС, ТНТ, Звезда, ТВ Центр и Россия Культура. Если на экране рядом с логотипом телеканала есть буква А, значит, транслируется аналоговая версия телеканала (которая будет выключена 3 июня). Если буквы А не наблюдается – телевизор уже принимает цифровой сигнал.

Светлана СОЛОВЬЕВА