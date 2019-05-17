Книга о создателе Коми автономии

В Сыктывкаре вышла научно-популярная книга «Дмитрий Батиев: создатель Коми автономии».
Ее соавторами стали директор Института языка, литературы и истории Коми НЦ Игорь Жеребцов, заведующий отделом истории и этнографии этого же института Михаил Таскаев и сыктывкарский краевед Вениамин Полещиков.
В книгу вошли три работы: «Дмитрий Александрович Батиев: создатель Коми автономии», «Борец за автономию Коми» и «Духовный отец Коми автономии». В них освещена жизнь и деятельность политического и общественного деятеля первой трети ХХ века, внесшего выдающийся вклад в создание Коми АССР.
Издание осуществлено в авторской редакции за счет средств авторов.
Артур АРТЕЕВ
Фото illhkomisc.ru
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