Книга о создателе Коми автономии

В Сыктывкаре вышла научно-популярная книга «Дмитрий Батиев: создатель Коми автономии».

Ее соавторами стали директор Института языка, литературы и истории Коми НЦ Игорь Жеребцов, заведующий отделом истории и этнографии этого же института Михаил Таскаев и сыктывкарский краевед Вениамин Полещиков.

В книгу вошли три работы: «Дмитрий Александрович Батиев: создатель Коми автономии», «Борец за автономию Коми» и «Духовный отец Коми автономии». В них освещена жизнь и деятельность политического и общественного деятеля первой трети ХХ века, внесшего выдающийся вклад в создание Коми АССР.

Издание осуществлено в авторской редакции за счет средств авторов.

Артур АРТЕЕВ

Фото illhkomisc.ru