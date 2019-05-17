Электричество для многодетных

На комплексе земельных участков «Семейный остров» в местечке Емваль под Сыктывкаром до конца осени появятся распределительные сети для подключения домовладений к электроэнергии.

«Семейный остров» – территория площадью 9,5 га, где участки под застройку выделяются сыктывкарским многодетным семьям. По сообщению пресс-службы «Комиэнерго», сейчас принята уже 31 заявка на подключение к сетям, по 26 из них заключены договоры.

Чтобы провести к участкам свет, энергетики построят около 7 километров воздушных линий 0,4-10 кВ и установят две столбовые трансформаторные подстанции 10/0,4 КВ по 100 кВА каждая.

На технологическое присоединение новых потребителей к сетям планируется потратить более 12 миллионов рублей.

Анна АЯНОВА

Фото vk.com