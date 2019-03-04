Медорганизации Коми получат новые скорые

Автопарк здравоохранения республики пополнится четырьмя машинами скорой помощи класса А. Автомобильная техника будет закуплена в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и АО «Монди Сыктывкарский ЛПК».

Машины будут распределены для нужд Койгородской, Корткеросской, Прилузской и Усть-Куломской центральных районных больниц, сообщили в мин-здраве региона.

– Обновление автопарка службы скорой помощи начали еще в 2016 году. Каждый год он пополнялся новыми машинами. За последние три года республика в свое распоряжение получила 67 автомобилей. Новые автомобили – важный шаг на пути повышения качества и доступности скорой медицинской помощи, – подчеркнул министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин.

Игорь ПЕТРОВ

Фото Минздрава РК