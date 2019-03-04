Любовь Доронина возглавила администрацию Сыктывдина

Сыктывдинским районом впервые будет руководить женщина. Любовь Доронина избавилась от приставки и.о. В первый день весны на заседании совета района депутаты большинством голосов избрали ее руководителем районной администрации. Конкуренцию ей составил депутат Игорь Бихерт.

Как отметила глава района, председатель совета Сыктывдина Светлана Савинова, оба претендента на вакантную должность представили конкурсной комиссии, состоящей из представителей администрации главы Коми, Госсовета республики и сыктывдинских депутатов, достойные программы. Затем программы были представлены на сессии депутатскому корпусу.

– Это мой родной район, с которым связано 34 года работы, – отметила Любовь Доронина. – Главное для меня как для руководителя – за высокими целями и задачами не забывать о нуждах конкретных людей, чтобы они не ходили к нам годами с проблемами, которые можно решить за один месяц.

Напомним, исполняющей обязанности руководителя администрации Любовь Доронина была назначена в ноябре прошлого года после добровольной отставки Олега Лажанева, на которого заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими при заключении муниципальных контрактов на строительство домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.

Галина ВЛАДИС

Фото vk.com/gazeta_syktivdin11