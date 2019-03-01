Стратегия развития Коми одобрена на федеральном уровне

Минэкономразвития России согласовало Стратегию социально-экономического развития Коми до 2035 года. Вопросы подготовки региона к реализации стратегии обсуждались на встрече главы региона Сергея Гапликова с министром экономики Мариной Анисимовой, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Марина Анисимова доложила о том, что проект Стратегии-2035 получил положительные заключения федеральных органов исполнительной власти. Документ также получил высокую оценку Экспертно-аналитического центра Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны и Международного центра социально-экономических исследований «Леонтьевский центр».

Стратегия-2035 сохраняет преемственность с прежним документом, который был рассчитан до 2020 года. В новом документе среди ключевых векторов – развитие экономики, социальных сфер и инфраструктуры, а также муниципальных образований. Кроме того, в фокусе внимания – качество государственного управления.

– План мероприятий сейчас в активной фазе разработки, уже в следующем месяце мы представим его на общественное обсуждение. В период до 2025 года одним из ключевых инструментов станет реализация региональных проектов в рамках национальных проектов, разработанных в соответствии с указом президента России №204. А в целом перечень механизмов реализации стратегии достаточно широк. Это весь инструментарий нормативно-правового, финансово-экономического, инвестиционного и организационно-управленческого спектра, механизмы государственно-частного и социального партнерства, проекты и программы, реализуемые на территории Республики Коми, стратегии и планы развития муниципальных образований, предприятий и организаций и так далее, – перечислила министр.

Стратегией предусматривается формирование центров экономического роста и территорий приоритетного развития, развитие кластерной политики, расширение кооперационных связей муниципалитетов и субъектов хозяйственной деятельности, внедрение технологических и организационно-управленческих инноваций.

Глава Коми заявил о том, что в реализацию стратегии важно вовлечь не только органы власти республики. Необходима деятельная активность муниципальной власти, общественности, жителей, которые могут принимать активное участие в развитии своего двора, села, города в рамках проектов инициативного бюджетирования.

Лина ПЕРОВА