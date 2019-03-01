Победный марш лыжников из Коми 

Всю неделю на стадионе имени Раисы Сметаниной в селе Выльгорт Сыктывдинского района проходили старты финала Кубка России по лыжным гонкам. В ходе соревнований лыжники из Коми трижды брали медали высшей пробы, в общекомандном зачете сборная одиннадцатого региона в итоге стала второй.

В стартовый день спортсмены бежали классические дистанционные гонки. Здесь отличились мужчины сборной Коми: первое место занял устьцилем Илья Семиков, вторым пришел лидер общего зачета Кубка Восточной Европы Илья Порошкин. Во второй день Илья Семиков вел отчаянную борьбу за попадание в тройку призеров в спринте свободным стилем, но остановился в шаге от медали, став четвертым. Первое место занял уроженец Коми Андрей Парфенов, который выступает за Тюменскую область.

26 февраля лыжники Коми Алексей Виценко и Станислав Волженцев завоевали золото в командном спринте. На следующий день весь пьедестал почета в скиатлоне заняли спортсмены нашего региона. Первенствовал представитель Удорского района Алексей Виценко, вторым пришел Илья Семиков, бронза досталась лыжнику из Ижемского района Ермилу Вокуеву.

– Изначально вся группа шла спокойно, никто не рвался вперед, поэтому под конец я решил предпринять попытку убежать, отработать финишный подъем, и получилось сделать даже просвет и прийти первым, – прокомментировал гонку Алексей Виценко после финиша.

В тот день с утра подморозило, погодные условия не были идеальными. Гонка проходила тяжело: лыжники падали, попадали в завалы, выбившись из сил, многие роняли бутылочки с питанием, которые в ходе гонки передавали им наставники. Один из атлетов даже потерял палку и не смог продолжать гонку. Алексей Виценко поскользнулся и упал во время старта, но это не выбило его из колеи:

– Спокойно встал и побежал дальше. Впереди же тридцать километров, и все что угодно может быть, главное – спокойно начать дистанцию и идти размеренно.

Главный тренер сборной Коми Андрей Нутрихин также прокомментировал итоги триумфального завершения кубковых баталий:

– Ребята порадовали не только на финише, но и на протяжении всей гонки. Они здорово провели ее тактически, и вдвойне радует то, что весь пьедестал почета наш. Конечно, мы ожидали от них хороших результатов, но такой исход был сюрпризом.

Андрей Нутрихин отметил, что члены сборной Коми четко выдержали тактическую установку: необходимо было пройти первый классический этап дистанции, держась в общей группе, а после смены стиля пытаться уходить в отрыв.

Отличные результаты на финале Кубка России нельзя считать следствием выхода спортсменов на пик формы. Главный тренер сборной Коми подчеркнул, что основным стартом сезона будет чемпионат страны, который начнется в конце марта в Архангельской области:

– Думаем, как подойти к чемпионату России, а на этих стартах такой прыти от Алексея я даже не ожидал. Но он такой человек – на все гонки при любом самочувствии выходит с максимальным настроем.

В общем зачете Кубка России третье место среди женщин заняла представительница нашей республики Ольга Царева. Второе место среди мужчин завоевал Ермил Вокуев, золото досталось уроженцу Коми Андрею Парфенову.

Гонками Кубка России также завершался Континентальный Кубок Восточной Европы, по результатам которого победители будут иметь персональную квоту для участия в этапах Кубка мира. Первое место в общем зачете завоевала Ольга Царева, а мужчины из Коми и вовсе заняли весь пьедестал: озолотился Илья Порошкин, серебро досталось Ермилу Вокуеву, бронзу взял Илья Семиков. Третий год подряд лыжники из Республики Коми занимают первые места в зачете Континентального Кубка Восточной Европы.

Командный зачет Кубка России по лыжным гонкам выиграла Республика Татарстан, второе место заняла Республика Коми, третье у Тюменской области.

Ярослав СЕВРУК

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