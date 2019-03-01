380 миллионов на комфортную среду

Свыше десяти тысяч предложений по благоустройству поступило от жителей Коми во время общественных обсуждений.

О ходе отбора общественных территорий для благоустройства в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» главе республики Сергею Гапликову доложил зампред правительства – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Константин Лазарев.

По информации министерства, в 2019 году в проекте участвуют 46 муниципалитетов. В большинстве из них в течение января и февраля проходили общественные обсуждения проектов благоустройства – от граждан поступило более 10 тысяч предложений.

В 17 муниципалитетах организованы рейтинговые голосования, на которые вынесены территории, получившие наибольшее число предложений по обустройству. Для того чтобы как можно больше жителей Коми могли высказать свои предложения, органы местного самоуправления организовали различные площадки: точки сбора мнений в часто посещаемых местах, интернет-голосование на сайтах администраций и в социальных сетях.

Наиболее активные муниципалитеты проводят экспресс-опросы в людных местах с помощью общественников.

Так, в Сыктывкаре к сбору мнений привлекли волонтеров и совет ветеранов. В Сосногорске о проекте рассказали старшеклассникам в рамках тематических уроков, акцентировав внимание на том, что участвовать в выборе территорий могут жители, которым исполнилось 14 лет. Итоги голосований будут озвучены в начале марта.

Также Константин Лазарев сообщил главе региона о запуске в сети интернет сайта gorodsreda.rkomi.ru. Сайт разработан по инициативе министерства энергетики, ЖКХ и тарифов для информирования граждан о ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» и получения обратной связи.

Общероссийский проект «Формирование комфортной городской среды», инициированный президентом страны Владимиром Путиным, направлен на создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной среды для жизни. Коми участвует в реализации проекта с 2017 года. За это время в республике благоустроено 186 дворовых территории и 79 общественных. В проекте принимают участие населенные пункты численностью свыше 1000 жителей.

В 2019 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Коми из федерального и республиканского бюджетов выделяется 380 миллионов рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото vk.com/pressrkomi