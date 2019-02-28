Рекламу пива хотят вернуть на стадионы

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий на бессрочной основе разрешить рекламу пива в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. Автор инициативы – депутат от ЛДПР Сергей Жигарев подчеркивает, что прибыль от рекламы будет направляться на поддержку спорта. Напомним, запрет на рекламу пива на стадионах и в трансляциях матчей по ТВ был снят в 2014 году, в преддверии чемпионата мира по футболу, а с 1 января 2019 года вновь вступил в силу. Как сообщила «Парламентская газета», Минцифра, ФАС и Минспорт проект поддержали, а Минздрав России выступил категорически против. Сейчас инициатива вынесена на общественное обсуждение. На ваш взгляд, можно ли поддерживать спорт, рекламируя пиво?

Александр Козловский, заместитель председателя Ухтинской городской организации инвалидов:

– Я категорически против. Спорт и пиво, тем более реклама на стадионах, какую бы прибыль она ни несла, – вещи несовместимые. Государство должно делать финансовые вливания в развитие спорта, а не извлекать прибыль с рекламы, которая не уместна в данных учреждениях.

Мария Кузьбожева, пенсионер, Сыктывдинский район:

– Когда говорят о привлечении денег на развитие спорта за счет рекламодателей, то вводят нас в заблуждение. На что пойдут эти деньги, еще надо посмотреть, да и никто не даст копаться в такой теме, а вот вред очевидный. Пивной алкоголизм уже стал серьезным бедствием в нашем обществе, нельзя способствовать его распространению дальше.

Александр Лютоев, заместитель главного редактора газеты «Вперед», Усть-Вымский район:

– В рекламе пива ничего хорошего нет. Алкогольные напитки за редким исключением, будь то водка, вино или пиво, приносят только вред. В организме почти каждого человека, если он употребляет достаточно много растительной пищи, вырабатывается необходимое для работы некоторых органов количество эндогенного алкоголя. Лишнее ему ни к чему. Поэтому рекламу пива, да еще на спортивных объектах, считаю излишним. И никакие деньги не компенсируют вред, наносимый пивом здоровью людей.

Мне никогда не было понятно, когда говорили, что государство получает большие доходы от реализации спиртных напитков. Но ведь люди те деньги, что тратят на спиртное, могли бы использовать для приобретения одежды или продуктов. Косвенно, через налоги и прочее, государство получало бы те же доходы. Меньше было бы брошенных и несчастных детей, гораздо меньше совершалось преступлений и так далее. Считаю, что рекламу спиртного вообще надо запретить, включая пиво. Везде.

Александр Люосев, председатель Княжпогостской районной организации КРО Всероссийского общества инвалидов:

– Реклама алкогольных напитков, в том числе и пива, подвергается серьезным ограничениям во многих странах мира. Россия в последние годы далеко продвинулась на этом поприще. Однако в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу в 2018 году ограничения были ослаблены до конца года. И вот некий депутат Госдумы от ЛДПР решил снова инициировать показы рекламы пива на центральных каналах. Скорее всего, он лоббирует интересы «пивных» магнатов, чтобы затем от них получить многомиллионные гонорары от рекламы. Нельзя идти на поводу таких депутатов, и никаких послаблений на этом направлении.

Сергей Грудин, электромонтер, Троицко-Печорский район:

– Поддерживать спорт, рекламируя пиво, это как дать сигарету спортсмену, бегущему марафон. Какие бы цели при этом, пусть даже хорошие, ни преследовались, марафонцу пользы от этого не будет, только вред. Хотят как лучше – знакомая ситуация.

Андрей Бурдаев, руководитель проектного комитета Сыктывкарского педколледжа:

– Может, лучше увеличить финансирование спорта, чем доводить до абсурда? Для молодежи, хотим мы этого или нет, но демонстрация «взрослости» часто начинается с водки и сигарет. Запретный плод сладок, и никакими страшилками, бессмысленными лекциями о вреде от него не отвернуть. Некоторые лекции можно смело выпускать с обязательной припиской «На правах рекламы». Но непосредственно алкоголизм начинается именно с пива и слабоалкогольных напитков.

Реклама пива в качестве «заменителя» крепких напитков – абсурд. Пивной алкоголизм не менее страшен. Перспективней видится разработка и финансирование программ направления «Через спорт – в профессию», когда в спорте закладывается траектория дальнейшего образования и развития молодых людей. Чем мы сейчас и занимаемся.

Геннадий Сарамуд, директор ООО «Юкост», Усинск:

– Я понимаю, что в нашем государстве сейчас во главу угла поставили деньги, но не трогайте спорт. Избранники от народа должны знать, где алкоголь, а где спорт. По поводу рекламы и поддержки спорта: кто платит за музыку, тот и получает удовольствие. Компания, оплатившая рекламу, и получит доходность от увеличения продаж, поэтому разговор о финансировании спорта от рекламы алкоголя – это блеф.

Мария Пономаревская, директор средней школы села Чухлэм, Сысольский район, поселок Ёльбаза:

– Я считаю, что в рекламе пива больше вреда, чем пользы. В физкультурно-оздоровительных комплексах нужно сделать абонентскую плату дешевле, ведь не каждая семья может посещать спортивные комплексы, а не рекламой пива прививать любовь к спорту.

Татьяна Чугаева, преподаватель средней школы села Койгородок:

– Каждый раз рекламируют новые сорта пива, а это наводит на то, чтобы купили и попробовали. А если понравится? Значит, надо покупать и пить. Вот чего добиваются рекламодатели.

Дмитрий Пастухов, инспектор по производственным вопросам негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая больница на станции Микунь ОАО «РЖД»:

– Это как на красный свет ехать – если медленно, то можно? Доходы – это хорошо, и цель оправдывает средства, разве? Нет, нельзя быть чуть-чуть больным раком, нельзя быть почти алкоголиком. Метастазы алкоголизма на фоне нашей «одобряющей» алкогольной субкультуры с ее «баюканьем пьянства» и так наносят непоправимый вред.

Светлана Шалабудова, ведущий специалист управления образования Ижемского района:

– Реклама пива – пропаганда спиртного напитка. По телевидению и так достаточно того, чего не следует видеть нашим детям. Считаю, что спиртные, табачные и лекарственные препараты рекламировать нельзя.

Татьяна Артеева, директор центра занятости населения, Ижемский район:

– Спорт и пиво – вещи несовместимые. Спорт можно развивать без рекламы пива.

Александр Неськин, директор ООО «ПВС»:

– Рекламировать пиво во славу спорта. Смешно. Должны появиться лозунги: «Каждый десятый выпитый тобой литр пива идет на благо спорта», «Ты еще не начал пить пиво, значит, ты не уважаешь российский спорт». Понятно, что за этими депутатами стоят серьезные лоббисты, здоровье нации их не интересует.

Сергей Ситников, начальник Прилузского районного отдела сельского хозяйства:

– Реклама пива в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях для массового спорта недопустима. Рекламировать нужно здоровый образ жизни. Поддерживаю минздрав. Неизвестно еще, куда пойдет прибыль от рекламы.

Светлана Мозер, замдиректора Дворца творчества детей и учащейся молодежи города Сыктывкара:

– Пиво, как его ни назови, хоть безалкогольное, все равно относится к категории алкоголя. Подспудно реклама зазывает выпить пивка не только взрослых болельщиков, но и детей и подростков, думающих, что если показывают по телевизору, то значит, это круто и разрешено всем. Не надо производителям пива навязывать народу свое лобби. Я против. Здоровье детей дороже. Почему бы в спортклубах не продвигать рекламу семьи, любви и детства? Наверное, потому, что это не принесет серьезного дохода.

Манефа Лушкова, председатель Сысольского райсовета ветеранов:

– Мне, кажется, мир начинает сходить с ума. Как же можно рекламировать пиво? Наши ветераны Сысолы категорически против такой рекламы. Рекламировать надо труд, но не это же.

Подготовила Лина Перова

Фото bombardir.ru