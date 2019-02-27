Общественный совет готовится к первому заседанию

Председатель Госсовета Коми провела встречу с членами Общественного совета, созданного при региональном парламенте. Напомним, его состав был утвержден на февральской сессии. Первое заседание, на котором предстоит избрать председателя, намечено провести до конца марта.

Спикер парламента напомнила, что главные задачи совета – это общественный контроль, рассмотрение и обсуждение инициатив граждан, общественных объединений и НКО, мониторинг правоприменения региональных законов, подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию регионального законодательства, обсуждение проектов нормативно-правовых актов, взаимодействие с Общественной палатой Коми, общественными советами при органах исполнительной власти, муниципальных образований, общественными объединениями и организациями.

Также при совете могут быть сформированы инспекции и группы общественного контроля по тем или иным направлениям. Общественники могут привлекать к работе экспертов, обладающих специальными знаниями.

Надежда Дорофеева предложила членам совета подключиться к рассмотрению двух актуальных проблем. В феврале они были подняты на встречах в Удорском районе, где спикер парламента побывала вместе с председателем Контрольно-счетной палаты Коми Еленой Филимоновой.

– Но эти темы глубже и касаются всей республики. Это лесовосстановление и поддержка предпринимателей в отдаленных и труднодоступных районах республики. В нашей глубинке работают настоящие энтузиасты, которые не только создают рабочие места, но и обеспечивают сельчан всем необходимым. Они очень нуждаются в поддержке. Давайте вместе подумаем, чем можем помочь им на законодательном уровне, – обратилась к общественникам Надежда Дорофеева.

Предложения были приняты, они войдут в план работы Общественного совета.

Лина ПЕРОВА

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