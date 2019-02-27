Национальные проекты на сельских территориях Коми

Минсельхоз Коми включился в реализацию нацпроектов в сфере АПК. Об этом главе республики Сергею Гапликову доложил зампред правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

Минсельхоз республики является ответственным исполнителем в реализации региональной составляющей трех национальных проектов, сообщает пресс-служба главы Коми.

– Проекты касаются развития фермерского движения и кооперации, экспорта продукции агропромышленного комплекса и физической культуры. До 95 процентов финансирования будет направлено из федерального бюджета. Мы ожидаем получить как экономический, так и социальный эффект: повышения конкурентоспособности продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, увеличения количества фермеров и сельхозкооперативов, роста их доходности. Кроме того, будут созданы новые виды продукции и система продвижения региональных товаров на российский и зарубежный рынки, разработан бренд на оленину. Также будут привлечены дополнительные средства на строительство плоскостных спортивных сооружений, – отметил вице-премьер регионального правительства Анатолий Князев.

Реализация проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» позволит к 2024 году вовлечь в субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства более трехсот человек. На это в 2019 году из федерального бюджета направят 17,8 миллиона рублей, из бюджета Республики Коми – 0,9 миллиона рублей.

Соглашение о реализации проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» находится на стадии согласования с Минсельхозом России. К 2024 году планируемый объем экспорта региональной продукции составит 0,7 миллиона долларов США.

Строительство плоскостных спортивных сооружений, которое финансируется через программу «Устойчивое развитие сельских территорий», включено в проект «Новая физическая культура населения». В этом году заложены средства на строительство универсальной спортплощадки в селе Зеленец.

– В своем послании Владимир Путин подчеркнул, что повышение качества жизни сельчан должно стать ключевым фактором устойчивого роста сельского хозяйства. Президент России дал поручение федеральному правительству разработать и принять новую программу развития сельских территорий, которая должна заработать с 1 января 2020 года. Прошу вас и министерство активно включиться в этот процесс и представить в федеральный центр предложения, которые будут учитывать специфику нашего региона, – поручил Сергей Гапликов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru