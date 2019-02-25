В республике подвели итоги чемпионата профмастерства

В пятницу на сцене гимназии искусств при главе Коми торжественно чествовали победителей и участников IV открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы», который проходил в течение всей минувшей недели на разных площадках столицы республики.

С каждым годом чемпионат увеличивает число профессиональных компетенций и привлекает все больше участников. В этом году за право называться настоящим профессионалом своего дела боролись 198 конкурсантов, а оценивали их работу 226 экспертов. Если в прошлом году соревнования профессионального мастерства проводились по 14 компетенциям, то в этом – по 17. К молодым профессионалам в этих соревнованиях присоединились специалисты старше 50 лет, а в рамках программы JuniorSkills состязались также и школьники от 10 до 17 лет. Возрастные участники соревновались в трех компетенциях: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Медицинский и социальный уход», «Хлебопечение». Школьники демонстрировали свои знания и навыки в компетенциях «Предпринимательство», «Электроника» и «Эстетическая косметология».

По мнению самих конкурсантов, подобные чемпионаты просто необходимы. До недавних пор столь масштабные соревнования профмастерства проводились только для ограниченного числа профессий, таких как лесник, сварщик и т.д. А чемпионат расширил круг компетенций, тем самым повышая престиж всех рабочих профессий. Участники более старшего поколения говорили о том, что возрождение практики наставничества – необходимая мера. Все они помнят, как их, молодых специалистов, сразу брали под крыло опытные работники и как это помогало им в профессиональном становлении.

– Конкурс позволяет выявить будущих талантливых специалистов, которых можно было бы взять на работу. Я лично тут двоих присмотрел. Главное, чтобы у них было желание, – высказал свое мнение директор одной из сыктывкарских станций техобслуживания Михаил Ковалев.

По его словам, на станции техобслуживания охотно берут на практику студентов. К каждому приставляют наставника и за время практики присматривают для себя новые кадры.

В своем поздравительном слове к участникам чемпионата заместитель председателя правительства республики Наталья Михальченкова отметила:

– Сегодня наши усилия направлены на то, чтобы молодые профессионалы имели условия для самореализации. Прошедший в рамках чемпионата форум «Наставник» – еще один шаг к этой цели. Мы увидели, насколько практика наставничества важна для подготовки квалифицированных кадров.

Участников и победителей поздравили первые лица республики, а также многочисленные спонсоры чемпионата. Весной победители регионального этапа отправятся на отборочные соревнования для участия в национальном WorldSkills Russia.

Галина ГАЕВА

Фото vk.com

Победители 17 основных компетенций

«Информационные кабельные сети» – Роман Бауэр (Сыктывкарский политехнический техникум);

«Сухое строительство и штукатурные работы» – Егор Вальбазов (Сыктывкарский индустриальный колледж);

«Кузовной ремонт» – Тимофей Бобрик (Сыктывкарский политехнический техникум);

«Обслуживание грузовой техники» – Павел Колочков (Сыктывкарский автомеханический техникум);

«Медицинский и социальный уход» – Екатерина Артеева (Ухтинский медицинский колледж);

«Преподавание в младших классах» – Юлия Елохина (Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени Куратова);

«Дошкольное воспитание» – Валентина Андреева (Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени Куратова);

«Туризм» – Наталья Поздеева и Вероника Хвастунова (Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени Куратова);

«Парикмахерское искусство» – Регина Кусеткина (Сыктывкарский политехнический техникум);

«Электромонтаж» – Роман Бузулуцкий (Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум);

«Предпринимательство» – Тимур Авзаев и Денис Кармазин (Воркутинский политехнический техникум);

«Поварское дело» – Анастасия Синкина (Печорский промышленно-экономический техникум);

«Хлебопечение» – Дарья Пичугина (Воркутинский политехнический техникум);

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» – Даниил Черничко (Сыктывкарский лесопромышленный техникум);

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» – Илья Туголуков (Коми республиканский агропромышленный техникум);

«Сварочные технологии» – Даниил Шахов (Сыктывкарский политехнический техникум);

«Эстетическая косметология» – Ксения Иванцова (Сыктывкарский колледж сервиса и связи).

Победители в возрасте 50+

«Хлебопечение» – Надежда Уланова (Сыктывкарский торгово-технологический техникум);

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» – Андрей Безносиков (Сыктывкарский политехнический техникум);

«Медицинский и социальный уход» – Ирина Швайко (Городская больница Эжвинского района Сыктывкара).

Победители-юниоры

«Предпринимательство» – Олеся Репина и Владимир Спицын (Лицей народной дипломатии Сыктывкара);

«Эстетическая косметология» – Яна Гимадиева (Средняя общеобразовательная школа №12 имени Олега Кошевого);

«Электроника – 14-16» – Егор Оголь (Детский технопарк «Кванториум»).