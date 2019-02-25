Притча про птичек

Международный день родного языка в Коми отметили Всеобщим коми диктантом. Межрегиональная образовательная акция «Ӧтувъя коми диктант» («Всеобщий диктант на коми языке») проходит уже пятый год подряд. В Сыктывкаре основной площадкой для диктанта стала Национальная библиотека Коми. Здесь в читальном зале проверили знания коми языка более восьмидесяти человек, написав под диктовку притчу про человека и соловья.

Инициатор проведения диктанта – Союз коми молодежи «МИ», организатор акции – межрегиональное общественное движение «Коми войтыр».

– Приятно, что диктант пишут не только в Сыктывкаре, но и в Москве, в других регионах, – отметил член Совета Федерации Валерий Марков. – Коми язык шагает по миру. Надеюсь, что эта акция будет все дальше расширяться, и диктант будут писать как носители коми языка, так и те, кто самостоятельно его выучил.

Также участников поприветствовали директор Национальной библиотеки Ольга Мифтахова, ректор Коми республиканского института развития образования Галина Китайгородская, председатель МОД «Коми войтыр» Алексей Габов и инициатор акции, помощник Валерия Маркова – Яна Сажина.

Диктант в Ленинке читала кандидат филологических наук Елена Остапова. В этот раз автором текста стал народный писатель Коми Алексей Попов. В предыдущие годы авторами были Владимир Тимин, Галина Бутырева, Алёна Ельцова, Елена Козлова.

В беседе с журналистом «Республики» Алексей Попов оценил свой текст как довольно сложный.

– Специально для диктанта написал притчу о человеке, который уничтожил всех птиц и оставил только соловья, потому что тот лучше всех поет, – рассказал «Республике» писатель. – Послушал пение соловья день, второй, третий. Начало надоедать. Захотелось послушать карканье вороны, чириканье воробья, голоса других птиц, но он сам от них избавился. Так же может произойти и с языками. Вместе с исчезновением языка потеряется и самобытность целого народа. У меня текст был без названия. Организаторы назвали «Откуда возьмешь?» Почему именно такое название выбрали, я не знаю.

По мнению участницы диктанта, заведующей отделом культурно-образовательных программ Национального музея Коми Натальи Хозяиновой, текст диктанта несложный. Но девушку опечалил непозитивный вывод притчи.

– Текст интересен в плане того, что «доходит» до сердца каждого, – сказала Наталья Хозяинова. – Но я не согласна с автором, что для нашего языка все потеряно.

Организатором Всеобщего диктанта на коми языке является межрегиональное общественное движение «Коми войтыр». Данная акция призвана популяризовать коми язык и повысить письменную грамотность.

Свое знание коми языка проверили не только жители городов и районов Коми, но и уроженцы республики, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской области, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае, Ненецком автономном округе, Казахстане, Германии, Финляндии, Объединенных Арабских Эмиратах и в других регионах и странах.

В Ижемском районе в акции участвовали двенадцать библиотек, и диктант написали 102 человека. Среди них школьники, преподаватели, библиотекари, пенсионеры.

Партнер акции – Финно-угорский культурный центр Российской Федерации – второй год подряд проводит видеосъемки. Видеодиктант создан для тех, кто не смог посетить площадки для написания диктанта. Видеофайл размещен на сайте МОД «Коми войтыр» и видеопортале Финно-угорского культурного центра России. Результаты диктанта уже 1 марта будут доступны на сайте библиотеки.

Артур АРТЕЕВ

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