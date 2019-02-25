Александр Макаренко подал в отставку

В Государственный Совет Коми поступило заявление Александра Макаренко об освобождении его от должности первого вице-спикера. Об этом сообщила пресс-служба республиканского парламента.

Как пояснила председатель Госсовета Надежда Дорофеева, заявление зарегистрировано в установленном порядке.

– Александр Петрович просит освободить его от должности с 20 июня 2019 года. Данный вопрос будет вынесен на июньское заседание Государственного Совета Республики Коми, – сообщила спикер парламента Коми.

Надежда Дорофеева дополнила, что причина в заявлении указана – в связи с выходом на заслуженный отдых. С 24 февраля Александр Макаренко будет находиться в отпуске.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»