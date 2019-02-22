Неизвестный Николай Оплеснин

Герой Советского Союза – внук святого, художник, строитель и спортсмен

Николай Оплеснин – один из 38 уроженцев Коми, получивших за ратный подвиг в годы Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза. Про его три переправы через реку Волхов знают многие жители республики. Но мало кому известна его довоенная жизнь. Николай Оплеснин был спортсменом, строителем, художником. К тому же родной дедушка героя – святой новомученик.

Память в сердце матери

В этом году исполнится 105 лет со дня рождения Николая Оплеснина. Родился он 12 декабря 1914 года в сыктывдинском селе Выльгорт в крестьянской семье Василия и Анны Оплесниных. Николай не помнил отца, мать воспитывала его одна, ей помогали бабушки и дедушки. Дело в том, что Василий в 1915 году был мобилизован на фронт Первой мировой войны, а в декабре 1916 года умер в госпитале от болезни. Сохранился единственный фотоснимок, на котором полугодовалый Коля сидит на коленях отца в военной форме.

После смерти мужа мать Николая – Анна Ефимовна и бабушка Фекла Семеновна переехали жить в Усть-Сысольск, и сельский ребенок стал горожанином. Отца мальчику заменил дед по матери – Ефим Кочев. На том месте, где стоял их городской дом, сейчас начинается улица имени героя и установлен его бюст.

В 1942 году, почти сразу после гибели Николая Оплеснина, писатель Василий Юхнин (автор первого коми романа «Алая лента») написал на коми языке художественный очерк о герое. В нем он собрал воспоминания родных и близких Николая, в частности его матери. Она рассказала, что Коля ежедневно делал зарядку и обливался ледяной водой. Анна Ефимовна даже вспомнила, как ее сын пошел в детский сад (первый детсад в Усть-Сысольске был открыт в 1918 году в деревянном купеческом доме). А когда соседская девочка расцарапала ему лицо, он вместо того, чтобы дать сдачи, прижался лицом к телеграфному столбу, чтобы спрятаться от острых девичьих ногтей. И только по настоянию мамы дал соседке сдачу – ударил удилищем. После этого вмешался отец девочки и обругал хулигана Кольку.

– Сын мой очень любил коньки и лыжи, – вспоминала Анна Ефимовна. – Я радовалась этому и покупала ему необходимую спортивную обувь.

Еще один случай из детства. Когда Анна Ефимовна и ее родня решили возвести в городе свой дом, то Коля принес из сберкассы сэкономленные за несколько лет карманные деньги, которые получал на конфеты и мороженое. Их он копил на дальнейшую учебу. В школе он был отличником, и особенно хорошо ему давались математика и рисование. Также он оформлял стенгазеты. Одноклассники, в частности, вспомнили газету, призывающую школьников помогать на лесозаготовках. Сам Коля первым записался в помощники.

Затейник и художник

В детстве Николай Оплеснин занимался живописью у известного художника Валентина Полякова, поэтому отлично чертил и рисовал. Даже сохранились снимки, где он рисует.

– Валентин Поляков был не только первым коми художником, получившим профессиональное образование при советской власти, не только организатором Союза советских художников Коми АССР, но и учителем, наставником молодых художников. Поляков, которого дети называли Валенвик (сокращение от Валентин Викторович), в начале 1930-х годов был худруком пионерских агитбригад затейников, – рассказала «Республике» научный сотрудник Национальной галереи Коми Надежда Беляева. – Одним из самых активных был Коля Оплеснин. Ребята гордо маршировали по улицам города, исполняли частушки, ставили пьесы на местные темы, выпускали живую газету «Комсогудок».

В 1931 году о затейниках из Сыктывкара узнала вся страна. Журнал «Пионер» напечатал статью о 60-километровом походе в январские морозы через Выльгорт, холодное зимовье Морово, Пажгу до Нювчимского чугунолитейного завода.

Как-то затейники пешком ходили в Зеленец, показывали там перед Пасхой антирелигиозную пьесу. Николай Оплеснин исполнил роль римского папы Пия XI, который, по сюжету агитпьески, объявил против СССР крестовый поход. Ребята и педагоги прошагали сорок километров по льду Вычегды, тащили на себе костюмы и декорации, а после этого бодро и весело выступили в сельском клубе.

В 1930-1941 годах Поляков заведовал художественным отделением при Коми книжном издательстве. Из-за отсутствия профессиональных художников он стал привлекать самых способных своих учеников к оформлению книг, журналов, альманахов, листовок и агитплакатов. В 1930-е годы больше половины всех книг, выпущенных издательством, были проиллюстрированы ребятами. В начале тридцатых годов несколько книг оформил и Николай Оплеснин. В частности, его рисунки на обложках изданных в Сыктывкаре книг – «Сувт радӧ» («Вставай в ряд»), «Ӧтувъя уджалӧн шыяс» («Звуки совместного труда»), «Партийнӧй организация» («Партийная организация») и нескольких других.

Весной 1934 года в фойе Коми областного драмтеатра прошла выставка местной книжной графики. В ней помимо Полякова принимали участие и его ученики, среди которых был и Николай Оплеснин. Представили около семидесяти обложек, заставок, рисунков и карикатур.

Когда Николая Оплеснина наградили звездой героя, Поляков и затейники написали ему открытое письмо: «Мы помним, как ты работал в пионерском отряде, в затейных бригадах. Помним, каким ты был горячим агитатором на лесозаготовках, в колхозах среди ребят, среди трудящихся нашего города. Мы помним и твою упорную работу над собой, над книгами и над тем, чтобы закалить свое тело и свою волю». Когда в начале 1942 года Оплеснин приезжал в Сыктывкар на побывку, он встречался с учителем. В личном фонде Полякова сохранился карандашный набросок портрета героя, подписанный 24 февраля 1942 года. Меньше чем через месяц Оплеснин погиб на фронте.

На лыжах в Архангельск

В феврале 1936 года в честь X съезда ВЛКСМ состоялся лыжный переход из Сыктывкара в Архангельск. Группу из пяти молодых спортсменов – лучших лыжников Коми области – возглавил Николай Оплеснин. Удивил тот факт, что лыжники вышли в путь не ранним утром, а в полдесятого вечера. К тому же в сорокаградусный мороз, который в том году стоял 13 февраля. В городе в честь лыжников прошел митинг, и смельчаков проводили в морозную ночь звуками духового оркестра и взмахом красного флажка. По воспоминаниям очевидцев, Оплеснин ушел в поход в тонком свитере, надетом под легкий спортивный костюм. На ногах лыжные ботинки с загнутыми носами – пьексы. Сохранились фотоснимки, на которых Оплеснин идет на лыжах.

Протяженность перехода была 1038 километров. В основном шли по льду Вычегды и Северной Двины. Маршрут проходил через Усть-Вымь, Яренск, Котлас, Емецк, Холмогоры и завершился в Архангельске. 25 февраля в 15 часов 30 минут лыжники финишировали около архангельского лесозавода №2. В Коми отбили телеграмму о том, что задание комсомола выполнено с честью. В Архангельске лыжникам вручили дипломы, поводили гостей по музеям, выставкам и театрам. Прошли встречи с физкультурниками. В Сыктывкаре пятерку лыжников встретили как героев.

Протяженные лыжные походы в то время были, можно сказать, традиционным спортивным мероприятием. В начале 1936 года в честь X съезда ВЛКСМ с разных концов огромной страны в Москву вышло несколько групп лыжников. Тогда же состоялся и лыжный переход от печорского поселка Щельяюр до Москвы. В нем также участвовали пятеро любителей-спортсменов – печорских речников. Почти за два месяца – с 1 января по 23 февраля – они преодолели расстояние более чем две с половиной тысячи километров. Во время Великой Отечественной войны все участники лыжного перехода были призваны на фронт, четверо из них не вернулись.

Парашютная вышка

По своему гражданскому образованию Николай Оплеснин был профессиональным строителем. В 1934 году он с отличием окончил в Сыктывкаре строительный техникум. Вначале работал в Горстрое десятником, затем инженером-строителем в проектной организации. На основе его проектов в столице края были построены парашютная вышка и несколько жилых домов, в том числе и так называемый Дом специалистов (уже снесенное деревянное здание на углу улиц Советской и Орджоникидзе). Именно на строительстве этого дома он начал работу десятником осенью 1933 года (во время учебы). В честь первомайского праздника в 1934 году за ударный труд ему вручили грамоту от городского постройкома. Затем Оплеснин получал заслуженные награды уже ко всем праздникам. Его избрали комсоргом комсомольской организации Горстроя. Летом 1935 года он начал работу в областной проектной конторе. Через полгода стал проектировщиком, а затем старшим техническим руководителем проектного сектора. Под его руководством трудились двадцать

специалистов.

Поход в Архангельск вдохновил Николая на строительство парашютной вышки в Сыктывкаре. В своем дневнике он написал, что в Архангельске отмечают успехи в Коми области в спортивной сфере. «Но этого недостаточно, – пишет он дальше. – Наша задача – подготовить материальную базу: стадионы, межколхозные площадки, аэроклуб, парашютную вышку, бассейны». И действительно, после лыжного перехода физкультурная жизнь в Коми начала активизироваться. Николай Оплеснин участвовал в строительстве водной станции. А затем стал руководителем и техником-строителем первой и единственной в городе парашютной вышки. Ее строительство шло осенью 1936 года. Строили в районе нынешнего городского стадиона. Возвели вышку к середине октября, когда Николая Оплеснина уже призвали в армию. Из официальной биографии героя известно, что в 1936-1938 годах он служил в дивизии Народного комиссариата внутренних дел СССР в Минске. Во время службы его направили в полковую школу НКВД в Москве. После обучения в ней он также прошел курсы среднего комсостава. Во время учебы в Москве Николай Оплеснин не раз маршировал по Красной площади на парадах. Потом рассказывал родным, что видел Сталина, Молотова, Берию и Чкалова.

При желании Николай Оплеснин мог сделать успешную карьеру в НКВД, стать известным строителем или спортсменом. Еще в 1932 году его, как одного из лучших спортсменов области, избрали кандидатом в члены президиума Коми областного бюро по физической культуре. Он стал активным участником большинства соревнований и спартакиад. Во время учебы в Москве участвовал во всесоюзных лыжных соревнованиях. В частности, 23 февраля 1938 года – во всесоюзной юбилейной спартакиаде, которую провели в честь двадцатилетия РКК-РККФ, ВЧК-ГПУ-НКВД. За высокие результаты получил денежную награду и грамоту, подписанную самим Семеном Буденным. Команда Оплеснина в 50-километровом военизированном переходе заняла второе место. Николай и его товарищи в этой спартакиаде участвовали как сборное лыжно-стрелковое отделение войск НКВД.

В декабре 1938 года, демобилизовавшись, Николай Оплеснин вернулся домой и вновь устроился на работу в проектную контору. В Сыктывкаре он проявил себя как отличный лыжник. В начале 1939 года занимал призовые места на лыжных соревнованиях в Свердловске и Казани. Помимо лыжного спорта занимался легкой атлетикой, велосипедным спортом и плаванием. Имел спортивные разряды по плаванию, самбо и боксу. Бассейна в городе не было, поэтому тренировался парень на реке. Причем плавал до глубокой осени. Еще в 1931 году на соревнованиях по плаванию в честь десятилетия Коми автономной области занял первое место. Стометровку на реке он тогда преодолел за 1 минуту 42 секунды. Летом 1939 года его как хорошего пловца отправили на спартакиаду по летним видам спорта в Чебоксары. Друзья Николая вспоминали, как еще в десятилетнем возрасте он спас возле городской пристани тонущего ровесника. В августе 1939 года он вытащил с глубины тело утонувшей девочки.

Жена Николая Надежда также была спортсменкой, комсомолкой и активисткой. На областной спартакиаде, посвященной 15-летию Коми автономной области, она заняла первое место в беге на 500 метров.

К 105-летию со дня рождения героя Национальный музей Коми на этой неделе открыл выставку «Три переправы Николая Оплеснина». На ней представлены личные вещи Николая Оплеснина: фотографии, документы, дневниковые записи, выдержки из фронтовых писем, а также воспоминания его родных, знакомых и друзей, которые позволят увидеть его не только героем, но и талантливым человеком.

Внук новомученика

Пока Николай Оплеснин служил в НКВД в Минске, в родном городе арестовали и расстреляли его деда.

Евфимий Петрович (по-коми его звали Кикӧ Епӧ) родился в крестьянской семье в Выльгорте. Ефим окончил три класса сельской школы, хорошо владел русским языком и грамотно писал. Из воспоминаний внука Сергея Кочева: «Мой дедушка был невысокого роста, лысоват, но имел приятные черты лица: прямой тонкий нос, высокий лоб, лицо его украшала шикарная борода. По характеру он был спокойный, общительный. Его жена, моя бабушка, Екатерина Кочева была физически крепкой, строптивой по характеру, хорошо относилась она лишь к своей родне и священнослужителям».

Кочевы вырастили троих сыновей и пять дочерей. Занимался Ефим столярным и ямским промыслом. Всегда следовал православным канонам – не пил, не курил, не ругался, соблюдал посты. Сохранилась фотография большой семьи Евфимия Кочева. В нижнем ряду у ног деда сидит любимый внук Коля Оплеснин.

В начале 1930-х годов, когда начались гонения на церковь, Ефим Петрович помогал родному храму, опальным священникам и монахам. В 1936 году он был избран старостой местного Сретенского храма. В июне 1937 года, когда власти решили закрыть церковь, Ефим Петрович ходил по дворам, собирая подписи в ее защиту. 13 сентября 1937 года за отказ отдать ключи от храма сотрудникам НКВД Евфимий Петрович был арестован и заключен в сыктывкарскую тюрьму. В описи имущества задержанного значатся всего лишь демисезонное пальто и церковное вино кагор. На допросе Евфимий Петрович подтвердил, что как церковный староста защищал храм, и отверг обвинения в «активной контрреволюционной деятельности». Тем не менее 16 сентября 1937 года Евфимий Кочев особой тройкой УНКВД Коми АССР был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. 18 сентября 1937 года приговор приведен в исполнение. Евфимий Кочев похоронен в безвестной могиле. В том же году к высшей мере приговорили дядю Николая Оплеснина. Когда Николаю, прибывшему домой на побывку в 1942 году, местная организация НКВД предложила остаться служить в Сыктывкаре, он, памятуя о деде, отказался, а жене Надежде признался, что не хочет служить тем, кто убивает безвинных людей.

6 октября 2001 года мирянин Евфимий Кочев причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских ХХ века.

Удивительно, но Николай при столь верующем деде боролся с «религиозными пережитками» земляков, активно участвовал в антипасхальных мероприятиях. Удивительно и то, что он сам не попал в списки членов семьи «врага народа», а успешно служил в НКВД. Парадоксы сталинской эпохи.

Три переправы

В 1939-1940 годах Николай Оплеснин служил командиром пулеметного взвода 111-й стрелковой дивизии. Видимо, его как офицера запаса призвали в связи с Зимней войной с Финляндией.

Начало войны застало Николая в военном лагере под Вологдой, на учениях стрелковой дивизии. На шестой день войны Оплеснин попрощался с Надей и дочкой Наиной (родилась в августе 1940 года) и вместе с дивизией уехал на Северо-Западный фронт. В 111-й дивизии 52-й армии он служил офицером разведки штаба 468-го стрелкового полка, затем помощником начальника оперативного отделения штаба дивизии. Участвовал в боях на Северо-Западном, Ленинградском и Волховском фронтах.

В сентябре 1941 года 111-я стрелковая дивизия оказалась в окружении под Новгородом и остановилась в 20 километрах от реки Волхов. В своем дневнике Оплеснин писал: «Наша часть полностью окружена. Двигаясь на северо-восток, мы часто меняем направление, сбивая с толку немцев. Местные жители подтвердили, что на восточном берегу реки Волхов наши, а на западном – немцы».

Командиру разведроты Оплеснину было поручено связаться с частями Красной армии на том берегу Волхова. Причем по вражеским позициям до реки нужно было преодолеть двадцать километров. Затем герой под шквальным обстрелом врага переплывал студеные воды реки Волхов. Вместе с командованием восточного берега им был разработан план выхода дивизии из окружения, благодаря которому дивизия вырвалась из вражеского кольца, форсировала Волхов и соединилась с войсками армии. Чтобы план сработал, Оплеснину еще дважды, 25 и 29 сентября, пришлось переплыть Волхов.

«Пулеметная очередь взметнула вокруг меня фонтаны брызг. Вспыхнули огненные кривые трассирующих. Я снова под водой. Снова раздирающее грудь желание вдохнуть воздух. Стараюсь не всплывать как можно дольше. Всплываю на поверхность, плыву, плыву с такой энергией, с какой я никогда не плавал на самых ответственных соревнованиях», – сохранилась запись в дневнике героя.

В своем письме родным в сентябре 1941 года Николай Оплеснин скромно пишет: «Пришлось переплыть два раза реку шириной с нашу Вычегду у Тентюкова. Но все это осталось позади. Я согрет теплым приемом после больших трудностей и нахожусь в полнейшей безопасности». Николай в письме сетует, что во время переправы потерял бумажник с фотографиями родных, и просит прислать ему копии снимков.

За совершенный поступок 27 декабря 1941 года младшему лейтенанту Николаю Оплеснину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Он стал первым Героем Советского Союза на Волховском фронте. После, в феврале 1942 года, он ненадолго приезжал в Сыктывкар повидаться с семьей и друзьями. Это была их последняя встреча. Герой выступал на встречах с земляками, его приглашали в школы.

19 марта 1942 года Оплеснин погиб в бою. Когда он сопровождал начальника штаба дивизии на передовой, то они попали под артиллерийский обстрел. Оба погибли и были похоронены в лесу в районе города Чудово Новгородской области. Вскоре после войны Николая Оплеснина перезахоронили в Центральном парке города Чудово Новгородской области, там же воздвигли памятник герою. В 1985 году могилу перенесли к городскому мемориалу погибшим воинам.

Именем героя названы улицы в Чудово, Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Выльгортская средняя школа. А недавно его имя присвоено Коми республиканскому агропромышленному техникуму. В 1943 году карельский художник Георгий Стронг написал картину «Подвиг Оплеснина». После войны полотно висело в театре драмы, затем его передали родственникам героя, а в позапрошлом году зять Николая Оплеснина Валентин Помысов подарил картину агропромышленному техникуму. Осенью 1995 года Оплеснину установлен памятник в Сыктывкаре, на месте снесенного дома, где до ухода на войну проживал герой, – перед зданием Института геологии на перекрестке улиц Оплеснина и Первомайской. Прототипами трех скорбящих женщин у сыктывкарского монумента «Вечный огонь» стали мать, жена и дочь Николая Оплеснина. Летом 2015 года в память и в честь него, а также еще двух Героев Советского Союза в Республике Коми назвали три самолета. В республике проходят соревнования по самым различным видам спорта, посвященные памяти героя. В прошлом году имя Николая Оплеснина попало в тройку имен, которые жители республики предложили для сыктывкарского аэропорта.

Журналисту «Республики» удалось дозвониться до зятя Николая Оплеснина 80-летнего Валентина Помысова. Эту зиму он решил провести в Керчи. Он рассказал, что дочь Николая Оплеснина Наина работала в строительной организации. Она умерла в 1997 году. В семье Помысовых выросли двое сыновей – Николай (1963 года рождения) и Алексей (1967 года рождения). Сейчас у Валентина Помысова уже три внука и одна внучка, а также двухлетняя правнучка и шестилетний правнук. Все живут в Сыктывкаре и помнят Николая Оплеснина.

Артур АРТЕЕВ