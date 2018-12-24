ТОСам нельзя жить «от гранта до гранта»

Опыт республики с территориальными органами общественного самоуправления признан на федеральном уровне, а координатор по развитию ТОС при Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми» Дмитрий Сизев вошел в Экспертный совет Общенациональной ассоциации ТОС. На прошлой неделе Дмитрий Сизев вернулся из ЯНАО, куда его пригласили поделиться опытом и наработками на площадке центра инноваций социальной сферы.

Региональный координатор по развитию территориального общественного самоуправления провел для представителей НКО, бизнеса, чиновников и просто активных граждан семинар «Особенности подготовки социальных проектов для привлечения финансирования в 2019 году». На пресс-конференции, прошедшей в редакции газеты «Республика» по возвращении Дмитрия Сизева из Салехарда, он рассказал о новых формах работы ТОС, о том, как должен вестись поиск средств некоммерческими организациями, нужны ли региональные законы о территориальном общественном самоуправлении.

Как отметил Дмитрий Сизев, до сих пор для НКО, в том числе и ТОСов, основным источником финансирования являются различные гранты. Особенно ценится поддержка президентского фонда, благодаря которой можно получить солидные средства на реализацию своих проектов.

С другой стороны, большинство общественников сейчас живут по принципу «от гранта до гранта»: получили средства, построили, например, детскую или спортивную площадку, а денег на текущую деятельность, предположим, на проведение различных мероприятий на селе, нет.

– На семинаре мы в том числе обсудили, что сегодня НКО не должны работать от проекта к проекту, пора задумываться о том, как свою деятельность ставить на постоянные рельсы, как превратить это в системную работу, – сказал Дмитрий Сизев. – Механизмы постоянного финансирования могут быть заложены в многолетние муниципальные программы. Или же НКО могут продавать какие-то свои услуги. Например, в следующем году мы планируем реализовать новую для нашей республики форму взаимодействия ТОС с муниципальной властью. Органу общественного самоуправления должны предоставить технику, с ее помощью будут выполняться работы по уборке, благоустройству и так далее. То есть средства пойдут не сторонним подрядчикам, а местному ТОСу, который употребит их на благо села. Возможны и другие бизнес-технологии, НКО могут применять их в рамках действующих законов. И, конечно, не стоит забывать о поиске постоянных спонсоров. Можно, например, подготовить специальные предложения для спонсоров с описанием деятельности ТОСа, задач, которые он перед собой ставит, и вариантов финансовой или материально технической поддержки ТОСа. Главное – нужно относиться к бизнесмену, грантодающей организации, как к своему партнеру, а не просто как к источнику средств.

В Коми продолжают регистрироваться новые ТОСы, и, по словам Дмитрия Сизева, для него особенно приятно, что такая организация появилась и в Сыктывкаре. Точнее, один ТОС, организованный в многоквартирном доме в столице Коми, уже был, но сейчас он в стадии закрытия, а новый появился благодаря неравнодушным жильцам деревянных домов по улице 28-й Невельской Дивизии и уже выиграл небольшой муниципальный грант, на который установлены качели во дворе. Этот ТОС, надеется координатор региональной ассоциации, будет успешно работать, поскольку не секрет, что лучше всего такие НКО существуют на селе, где люди хорошо знают своих соседей, могут их организовать, к примеру, на совместный субботник. А здесь район деревянных домов, где люди тоже хорошо знают соседей и сообща хотят решать проблемы благоустройства своих дворов.

Сейчас в нескольких регионах России появились местные законы о территориальном общественном самоуправлении, есть области, где общественники хотели бы появления таких нормативных документов. Дмитрий Сизев ответил на вопрос, нужны ли, по его мнению, местные законы о ТОСах:

– Я считаю, что острой необходимости в таких региональных законах нет, если нормально налажена работа местного органа, который курирует деятельность ТОСов, помогает им. Давайте посмотрим, чего хочет добиться регион, настаивающий на появлении такого закона. Законодательно прописать финансовую поддержку ТОСов? Сегодня механизмов финансовой поддержки достаточно, а муниципалитетам достаточно принять свои, местные программы поддержки ТОСов и заложить в них деньги. Увеличить количество ТОСов? Так создайте ассоциацию, другой орган, который будет консультировать общественников, помогать им с регистрацией, получением грантов, отчетностью. По большому счету этого достаточно, лишь бы люди работать хотели. Я расстраиваюсь, когда мои коллеги из других регионов говорят: «Нам нужен новый закон, нам нужна новая форма, нам нужны новые смыслы…» Какая новая форма, вы над содержанием подумайте, о людях! Если в деревне есть некий дядя Ваня, готовый взяться за лопату и превратить пустырь в футбольное поле, то по нынешнему закону у нас есть все возможности, готовый механизм, чтобы ему помочь с инвентарем, например. Но если дяде Ване все равно, то новый закон его лопату в руки взять не заставит. Хотите, чтобы у вас появлялись и работали ТОСы? Алгоритм простой: первое – общайтесь побольше с людьми, рассказывайте, чем полезно территориальное общественное самоуправление, второе – помогайте с регистрацией, третье – поддерживайте в процессе работы, заявку на грант, например, помогите грамотно составить. И больше обращайте внимания на опыт других регионов, мне постоянно звонят коллеги и задают вопросы. Советую обратить внимание на опыт Воронежской области, у них очень хорошие наработки в этой области. Кроме того, соглашусь с мнением руководителя Совета муниципальных образований Коми Юрия Болобонова, что очень важна связка инициативных людей с местной властью, без этого общественное самоуправление развиваться не сможет.

Что касается самих ТОСов, то Дмитрий Сизев рекомендовал прислушаться к простому совету: «Внимательно относитесь к положению и срокам грантовых конкурсов». Вроде бы дело очевидное, но опыт показывает, что немалая часть заявок на гранты отклоняется комиссиями только потому, что авторы проекта не прочитали от точки до точки положение о конкурсе.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Ярослава СЕВРУКА