Почти полтысячи спасенных людей

В пятницу в Госсовете Коми состоялось подведение итогов деятельности республиканской подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2018 году.

Первый заместитель председателя правительства региона Лариса Максимова отметила, что решение непростых задач по обеспечению безопасности жителей Коми было обеспечено в том числе за счет эффективного взаимодействия органов федеральной власти, органов исполнительной власти республики, руководства муниципалитетов.

Лариса Максимова отметила значимый вклад в осуществление этого взаимодействия руководства Главного управления МЧС России по Коми и лично его начальника Александра Князева и от имени правительства региона выразила сотрудникам управления благодарность за хорошие результаты работы.

Спикер регионального парламента Надежда Дорофеева также подчеркнула, что в уходящем году региональная подсистема на высоком профессиональном уровне решала задачи защиты населения и территории республики от чрезвычайных ситуаций. Благодаря четкой координации сил органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, пожарных, спасателей, медиков, полицейских и других служб в 2018 году удалось избежать серьезных катастроф и бедствий, минимизировать ущерб и решить вопросы социальной защищенности пострадавшего населения. Главными задачами на будущее по-прежнему остаются совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение рисков и смягчение последствий ЧС.

Заместитель председателя правительства Коми Константин Лазарев сообщил о результатах работы республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В уходящем году комиссия рассматривала самые разные вопросы – от пожарной безопасности до предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового, энергетического хозяйства республики.

Константин Лазарев обозначил и проблемы. В первую очередь это увеличение числа погибших на воде. В 2018 году на водоемах Коми погибли 38 человек, в том числе восемь детей. Все несовершеннолетние утонули летом. Основной причиной гибели детей явилось отсутствие доступных оборудованных мест отдыха у воды, оборудованных спасательных постов, контроля со стороны взрослых, а также несоблюдение правил безопасного поведения на воде. Актуальной остается и проблема подготовки администраций населенных пунктов к летнему пожароопасному периоду. Эти вопросы будут еще раз подробно рассмотрены на заседаниях комиссии в 2019 году.

Основными задачами на 2019 год Константин Лазарев назвал минимизацию рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, организацию мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах и оборудованию мест летнего отдыха детей у воды. Также заместитель председателя правительства призвал приложить максимум усилий для обеспечения безопасности жителей Коми в новогодние праздники.

С отчетом о результатах деятельности Главного управления МЧС России по Коми выступил начальник управления Александр Князев. По данным МЧС, в 2018 году в сравнении с 2017 годом удалось добиться снижения количества пожаров, числа погибших и травмированных на пожарах людей. Улучшились показатели оперативного реагирования пожарно-спасательных подразделений. Снизилось среднее время локализации пожара и время полной ликвидации его последствий. Огнеборцами в 2018 году были спасены более 450 человек.

Наибольшее количество пожаров – 511 фактов – случилось в жилом секторе. Чаще всего возгорания происходили в квартирах и домах пожилых людей, а также граждан, не имеющих постоянного места работы. Более половины погибших в огне в момент возгорания находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Александр Князев предложил усилить профилактическую работу с представителями групп риска, оснастить места проживания специальными датчиками возгорания и задымления в помещении.

В завершение мероприятия отличившиеся сотрудники МЧС получили грамоты, благодарности и награды.

Людмила ВЛАСОВА

Фото 11.mchs.gov.ru и gsrk.ru