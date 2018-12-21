В Коми начала работу автоматизированная система весогабаритного контроля

Система автоматического скоростного весогабаритного контроля крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств на автодорогах республики начала работу с 00:00 19 декабря.

Решение о ее внедрении было принято правительством Коми в рамках реализации государственной политики в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог.

Система представляет собой шесть стационарных автоматических постов весогабаритного контроля, расположенных на автомобильных дорогах регионального значения, на подъездах к городам Сыктывкар, Ухта, Усинск и в Сысольском районе, а также аппаратно-программный комплекс системы мониторинга движения транспортных средств.

– Система на региональных дорогах позволит выявлять нарушения действующего законодательства в сфере перевозок тяжеловесных грузов, – отметил руководитель Дорожного контроля Республики Коми Александр Казаков.

Автоматические пункты весогабаритного контроля позволят в самостоятельном режиме без участия контрольно-надзорных ведомств осуществлять сбор информации о проезжающих без снижения скорости транспортных средствах и сверять полученные сведения с базами данных об их регистрации, а также с базами данных выдачи специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов. В случае выявления нарушения законодательства оповещение поступает в ГИБДД для вынесения штрафа владельцу транспорта.

Преимуществами системы весогабаритного контроля станет ее стопроцентный охват транспортного потока и объективный контроль. Пункты контроля обеспечат безопасность движения на дорогах республики и увеличат межремонтные сроки службы дорожного покрытия.

Роман СЕМЕНОВ

Фото Cherinfo.ru