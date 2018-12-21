Николай Такаев возглавил Усинск

20 декабря на заседании сессии усинского горсовета состоялось тайное голосование, по результатам которого новым главой городского округа и руководителем администрации избран Николай Такаев.
В августе прежний градоначальник Усинска Станислав Хахалкин подал в отставку в связи с переездом в Сыктывкар, и на его пост с приставкой «и.о.» был назначен Николай Такаев. Совет города также в статусе исполняющего обязанности возглавлял Михаил Серов. Теперь Николай Такаев будет совмещать и пост главы администрации, и пост руководителя совета города. Соответствующие поправки в устав города были внесены ранее.
Как сообщается на официальном сайте усинской горадминистрации, конкурс на замещение должности главы Усинска стартовал 6 сентября. На выборы заявились три претендента: исполнявший обязанности мэра Николай Такаев, директор городской средней общеобразовательной школы №5 Николай Гуськов и директор Усинского политехнического техникума Олег Рубан. Нового руководителя Усинска депутаты избрали единогласно. На заседании присутствовало 16 депутатов из 18.
Ярослав СЕВРУК
Фото vk.com
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