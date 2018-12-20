АО «Коми коммунальные технологии» обеспечивает электроэнергией самые труднодоступные уголки республики

22 декабря в России отмечают свой профессиональный праздник энергетики. Представителей этой профессии можно назвать бойцами невидимого фронта: современный человек привык к тому, что его повсеместно окружает электричество, и он редко задумывается о том, откуда оно берется. Но каждая горящая лампочка, каждый работающий компьютер или телевизор – результат незаметной работы энергетиков. Передачу и распределение одной трети всего объема используемой потребителями республики электроэнергии осуществляет АО «Коми коммунальные технологии» (АО «ККТ»).

Символично, что АО «ККТ» отмечает свой день рождения накануне Дня энергетика – в декабре 2015 года было подписано постановление правительства республики о создании этой компании. Напомним, в 2015 году руководитель региона Сергей Гапликов поставил перед отраслевыми ведомствами задачу по повышению качества управления ЖКХ. Для выполнения этой непростой миссии и было создано АО «ККТ». Целью АО «Коми коммунальные технологии» стало объединение коммунальных активов республики, приведение их в нормативное состояние, планирование и осуществление ремонтных работ, поддержание коммунальной инфраструктуры в работоспособном состоянии. В этой связи виды деятельности, которыми может заниматься компания, охватывают все коммунальные сферы: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение.

На данный момент компания занимает второе место после филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» среди электросетевых компаний Республики Коми. Объем передачи электрической энергии составляет 1437 миллионов киловатт-часов в год, что равно одной трети всего объема переданной по республике электроэнергии.

Светить всегда, светить везде,

до дней последних донца,

светить – и никаких гвоздей!

Вот лозунг мой – и солнца!

Владимир Маяковский

В зоне ответственности АО «Коми коммунальные технологии» находятся объекты электроэнергетики, расположенные на территории восемнадцати муниципальных образований Республики Коми.

Подразделения компании обеспечивают электрической энергией жителей почти трех десятков отдаленных и труднодоступных населенных пунктов республики, лишенных централизованного энерго-снабжения. Даже в этих далеких «медвежьих уголках», где, возможно, осталась всего одна семья, а электроэнергии нужно на одну только лампочку, – эта лампочка должна гореть, чтобы люди чувствовали заботу государства и могли пользоваться благами цивилизации. Совокупный объем электрической энергии, произведенной на дизельных электростанциях, по итогам текущего года составит порядка 13,5 млн. кВт*ч.

Гораздо более крупным объектом электрической генерации АО «Коми коммунальные технологии» является тепловая электростанция в Сыктывкаре по улице Савина, объем производства электрической энергии которой составляет около 28,346 кВт*ч в год. Основная задача этой электростанции – экологическая: утилизация и сжигание кородревесных отходов на основе самых передовых технологий, получение электроэнергии, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду.

С развитием компании растет и количество обслуживаемых абонентов – как физических, так и юридических лиц. Ежемесячно с заявлениями о присоединении к электрическим сетям обращаются не менее тридцати абонентов. Потребителями услуг АО «ККТ» являются и крупные предприятия реального сектора экономики: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», АО «Коми тепловая компания», ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», ООО «Ухтинский завод глиняного кирпича», ООО «Ухтинский мясоперерабатывающий комбинат», ООО «СевЛесПил», ООО «Княжпогостский завод ДВП», объекты УФСИН.

– В АО «ККТ» организованы все процессы, необходимые для выполнения полного комплекса от проектно-изыскательских работ, инженерных изысканий и согласования проекта до выполнения строительно-монтажных работ и сдачи объекта в эксплуатацию. В распоряжении компании имеются все необходимые технические средства для качественного и своевременного выполнения данных работ, высокая квалификация коллектива в сочетании с современными методами организации труда на предприятии позволяют добиваться результата на высоком уровне и в нормативные сроки, – пояснил генеральный директор АО «ККТ» Николай Тимушев.

Как отметил Николай Тимушев, каждый год компания показывает прирост по технологическим и экономическим показателям, демонстрируя устойчивое развитие.

– Если на первоначальном этапе мы занимались в основном передачей и распределением электроэнергии до потребителей, то сейчас компания ведет активную работу по модернизации имеющихся энергетических объектов и строительству новых. В 2018 году мы укрепили свои позиции и расширили их функционал, став еще и управляющей компанией для ряда организаций. На данный момент АО «ККТ» осуществляет управление производственно-хозяйственной деятельностью четырех республиканских предприятий, – рассказал Николай Тимушев.

В современных реалиях экономического развития Коми эта задача стала еще более актуальной.

Дорогие коллеги!

Есть такая профессия – Родину освещать. Позвольте от имени АО «Коми коммунальные технологии» поздравить вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!

Пожелать вам, людям, которые держат на своих плечах жизнеобеспечение всех отраслей экономики, благополучия, счастья, здоровья, успехов и удачи в работе!

Пусть и в семье, и на рабочем месте у вас «искрит» только радость и никогда не «перегорают» позитивный настрой и стремление делать добро.

Николай Тимушев,

генеральный директор АО «Коми коммунальные технологии»

– Только рациональное сочетание имеющихся ресурсов и взаимная интеграция производительных сил способны обеспечить дальнейшее развитие региона. Наиболее перспективной платформой для такой «глобализации» в рамках государственного сектора экономики республики является АО «Коми коммунальные технологии». Интеграция позволит повысить финансовую устойчивость сопредельных энергетических отраслей и их инвестиционную привлекательность, – считает Николай Тимушев. – Свой профессиональный праздник работники АО «Коми коммунальные технологии», как и все энергетики России, традиционно отмечают в день годовщины принятия плана ГОЭЛРО, по странному стечению обстоятельств совпадающий с астрономическим днем зимнего солнцестояния – днем самого короткого дня и самой долгой ночи в году. Так давайте же вспомним добрым словом людей, которые приносят по проводам «солнце» и радость в наши дома, они это заслужили!

Людмила ВЛАСОВА

Фото предоставлено АО «Коми коммунальные технологии»