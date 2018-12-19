Награды ученым и одаренной молодежи

18 декабря в большом зале администрации главы республики чествовали ученых, добившихся выдающихся результатов в научной деятельности, и талантливую молодежь. В торжественной обстановке премии правительства в области научных исследований вручены авторским коллективам и научным сотрудникам Коми научного центра и ведущих вузов республики.

Среди награжденных – коллектив авторов Института химии Коми НЦ УрО РАН Александр Кучин, Ирина Чукичева, Евгений Буровлев, Ирина Федорова и Михаил Торлопов, разработавшие инновационные препараты для лечения сердечно-сосудистых и других социально значимых заболеваний.

38 премий правительства присуждено талантливым детям и молодежи. В их числе лауреаты республиканского конкурса «Лидер XXI века», победители регионального чемпионата WordSkills Russia, призеры творческих международных и межрегиональных конкурсов, победители региональных этапов всероссийских предметных олимпиад школьников, юные исследователи. Церемония награждения была настоящим триумфом детского технопарка «Кванториум» – премии получили сразу две его команды, ставшие победителями и лауреатами всероссийского конкурса инновационного бренда.

Поздравляя лауреатов премий, зампред правительства Коми Наталья Михальченкова отметила, что республика обладает богатейшим человеческим капиталом, без которого невозможно социально-экономическое, интеллектуальное и промышленное развитие северного края.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru