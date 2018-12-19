Книги по рекомендации земляков

Усинский молодежный парламент реализует любопытный проект «Усинск читает», направленный на повышение популярности чтения книг. Молодые активисты собирают своего рода библиотеку видеорецензий своих земляков на любимые книги. Автором проекта выступила депутат Молодежного парламента нефтяной столицы Ульяна Ростер, сообщает сайт «Усинск. Новости».

«Хочется почитать что-нибудь интересное, а на чем остановиться, не знаешь. Просишь приятелей порекомендовать книгу или ищешь в интернете перечень «рекомендованной литературы» вроде того, который выдают учителя школьникам. Но ничего новенького для себя так и не находишь. Мы с этим сталкивались. Это привело к тому, что мы решили создать коллекцию любимых книг усинцев, которая поможет нам не только возродить традицию чтения, а сделать его трендом среди жителей нашего города», – пишут молодые депутаты на своем ресурсе в соцсетях.

Свои видеоотзывы уже оставили поэтесса Наталья Стикина, руководитель совета ветеранов Чеслава Попова, сотрудники мэрии Азат Нурисламов и Ирина Виряльченкова, руководитель управления образования Юрий Орлов, депутат совета города Дмитрий Латынин, фотограф Александр Кавиев.

Пока в список рекомендованной ими литературы вошли восемь книг: «Серебро и чернь» Льва Аннинского, «Димон: сказка для детей от 14 до 104 лет» протоиерея Александра Торика, Энциклопедия царей и императоров. Россия IX-XX веков, «Баязет» Валентина Пикуля, «Анна Каренина» Льва Толстого, «Кафка на пляже» Харуки Мураками, «Ложится мгла на старые ступени» Александра Чудакова, «99 франков» Фредерика Бегбедера.

Инициатор проекта убеждена, что в век стремительных информационных потоков и малых текстовых форматов такая популяризация особенно актуальна. И то, что современная молодежь осознает пользу от привычки читать книги, дает надежду на то, что Россия не только удержится в тройке самых читающих стран в мире, но и вернет себе советскую пальму первенства.

Лина ПЕРОВА

Фото usinsk-novosti.ru