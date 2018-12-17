Как помочь помощникам

В Общественной палате Коми разрабатывали способы поддержки волонтеров

В завершение Года добровольца (волонтера) в России формы развития волонтерского движения обсуждались в ходе круглого стола, организованного Общественной палатой Коми совместно с газетой «Республика». Участники мероприятия предложили варианты взаимодействия волонтеров и представителей всех уровней власти, средств массовой информации, а также назвали возможные формы поощрения добровольцев.

Открыл заседание круглого стола председатель Общественной палаты Сергей Чечеткин. Он отметил важную роль, которую выполняют волонтеры в обществе, и подчеркнул заслугу «Волонтеров Победы» в реализации проекта «Великие имена – аэропортам России». Председатель палаты напомнил, что на этапе перехода к капитализму российское общество практически лишилось людей, которые бескорыстно помогали ближним. А немногие «тимуровцы», совершавшие добрые дела и не требовавшие за них оплаты, не встречали ни поддержки, ни понимания. К счастью, сейчас ситуация меняется, в стране активно развивается волонтерское движение, к которому присоединяются сотни тысяч человек разных возрастов – от школьников до «серебряных» добровольцев.

Сергей Чечеткин сообщил, что в Коми шестнадцать тысяч волонтеров, а должно бы быть раз в десять больше, для них найдется множество важных задач – помощь добровольцев потребовалась даже при проведении выборов президента страны.

По мнению председателя Общественной палаты региона, только с помощью добровольцев, которые взяли на себя самую сложную миссию – разъяснительную и агитационную работу, в Коми удалось вывести на должный уровень и проект «Великие имена – аэропортам России». Назвав сам проект небесспорным, бесспорно эффективной Сергей Чечеткин счел проделанную в рамках этого проекта работу «Волонтеров России». Если сначала проект в Коми откровенно буксовал, не вызывая особого интереса жителей, то после того, как к работе подключились «Волонтеры Победы», число проголосовавших стало стремительно расти. Напомним, добровольцы в людных местах предлагали жителям республики проголосовать, рассказывали о кандидатах, имя которых мог получить аэропорт Сыктывкара. В итоге за имя для аэропорта столицы республики проголосовали почти тридцать тысяч человек, лидером стал первый летчик из Коми Петр Истомин.

– Вы молодцы, – оценил деятельность юных волонтеров Сергей Чечеткин и попросил участников круглого стола предложить варианты возможного поощрения добровольцев за активную деятельность.

Молодые люди смущенно отмалчивались, поэтому председатель Общественной палаты взял инициативу на себя. Его предложения – установить скидки для волонтеров на занятия в тренажерном зале и предоставлять пригласительные билеты на мероприятия республиканских учреждений культуры – были встречены с энтузиазмом.

Руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Коми Анна Гагарина напомнила о том, как менялось отношение к волонтерам: если раньше им предлагали мало значащие «подсобные» роли, то теперь добровольцы исполняют те функции, которые прежде доверяли лишь опытным управленцам. Пример тому – участие волонтеров в выборах президента.

Анна Гагарина также отметила активную работу в рамках проекта «Великие имена – аэропортам России» и поблагодарила добровольцев за активность и неравнодушие.

Зашла речь и о формах взаимодействия волонтеров и Общественной палаты Коми. Поступило предложение привлекать молодежь в качестве экспертов при обсуждении законопроектов, связанных с молодежной политикой. Сергей Чечеткин отметил, что ресурс палаты, в том числе и информационный, огромен. На площадке общественников волонтеры всегда могут обсудить проблемы, с которыми им приходится сталкиваться, проконсультироваться у специалистов в разных сферах жизни общества, в том числе по оформлению заявок на получение грантов для реализации общественно значимых проектов.

Участники круглого стола обсудили и роль средств массовой информации в пропаганде волонтерского движения, без которой расширение добровольческого движения «Волонтеры Победы» в Коми шло бы менее активно.

В завершение мероприятия Сергей Чечеткин еще раз поблагодарил волонтеров за помощь в проведении общенационального конкурса и бескомпромиссное желание помогать людям. Добровольцы получили грамоты и благодарственные письма от Общественной палаты.

Самых активных и инициативных волонтеров чествовали и на торжественной церемонии закрытия Года добровольца в Республике Коми. От имени главы региона Сергея Гапликова за отзывчивость и доброту волонтеров республики поблагодарила вице-премьер правительства Наталья Михальченкова.

– Благодарю всех, кто внес вклад в формирование системы добровольчества в регионе. Добро правит миром вне зависимости от вызовов времени. Мы продолжим работу по развитию добровольчества в нашей республике. С завершением Года волонтера эта работа не закончится. Добрые дела надо делать всегда, – обратилась к волонтерам Наталья Михальченкова.

Как отметила вице-премьер, добровольчество (волонтерство) относится к базовым элементам, которые необходимо учитывать при формировании и реализации государственной социальной политики, важнейшей целью которой в соответствии с Конституцией страны является создание условий достойной жизни и свободного развития человека. Поэтому в России добровольчество стало одним из приоритетных направлений социально-экономического развития страны, инструментом реализации государственной молодежной и социальной политики; является центром практической деятельности некоммерческих организаций (НКО), многих других организаций различных организационно-правовых форм.

Будучи инновационным ресурсом социального партнерства и развития гражданского общества, волонтерство, сказала Наталья Михальченкова, становится практической платформой для объединения общественно-государственных усилий при решении проблем в социально значимых сферах жизни общества: в образовании, здравоохранении, спорте, культуре, обустройстве и развитии территорий, помощи нуждающимся пожилым людям, детям, инвалидам, другим категориям незащищенных слоев населения.

– Системная поддержка развития добровольчества как составная часть государственной политики позволит создать условия для реализации потребности и готовности граждан добровольно на безвозмездной основе участвовать в решении социальных проблем общества, быть активными субъектами процессов социального развития, полноценными партнерами государства; будет способствовать повышению социальной активности и инициативы молодежи, формированию новых перспективных форм занятости; укреплению демократических и духовно-нравственных ценностей в обществе, – отметила Наталья Михальченкова. – Реализация задач системного развития добровольчества возможна только совместными усилиями государства и институтов гражданского общества.

В Республике Коми был создан региональный организационный комитет по проведению объявленного в Российской Федерации Года добровольца (волонтера) под председательством Сергея Гапликова и утвержден региональный план мероприятий по проведению Года добровольца (волонтера).

Об итогах его реализации доложила начальник Центра развития волонтерства в Республике Коми ГАУ РК «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» (РЦПМИ) Ольга Залевская. Она рассказала о проведенных мероприятий во всех сферах реализации добровольческих инициатив, таких как образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка населения, физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и ряде других, об участии волонтеров региона во всероссийских акциях, а также о важнейших мероприятиях межрегионального характера, знаковых событиях регионального масштаба и достижениях.

Так, Республика Коми вошла в число 27 регионов, получивших поддержку в рамках конкурса федерального агентства по делам молодежи «Регион добрых дел». Сумма субсидии на 2019 год составила более восьми миллионов рублей. В заявке республики было представлено четырнадцать практик, включающих в себя работу по отельным направлениям добровольчества («Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», международное волонтерство, «Серебряное волонтерство»), практики по инфраструктурному развитию добровольческой деятельности.

Кроме этого, Коми получила премию имени Александра Починка за поддержку и развитие добровольчества. Проект «Доброштаб Республики Коми» высоко оценен экспертным жюри всероссийского конкурса программ социального развития регионов в номинации «Региональная программа в области поддержки социально ориентированных НКО и добровольчества».

Республика Коми вошла в тройку лидеров по числу заявок на конкурс «Доброволец России» по Северо-Западному федеральному округу. По итогам конкурса 10-летний Андрей Вавилов из Троицко-Печорска занял третье место в номинации «Вдохновленные искусством» конкурса «Доброволец России – 2018» в возрастной категории до 18 лет. Школьник представил собственный проект «Огненная дуга».

Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Республике Коми вошло в тройку лидеров лучших региональных команд волонтеров общенационального конкурса «Великие имена России» (в категории «Города с населением от 200 тысяч до 400 тысяч»).

В 2018 году на участие в грантовом конкурсе для добровольцев «Хочу делать добро» от Республики Коми был подан 51 проект, из них девять прошли в финал по результатам народного голосования, два проекта получили финансовую поддержку: проект «Доброштаб Республики Коми», направленный на проведение образовательных программ для добровольцев Республики Коми, создание муниципальных волонтерских центров (грант в размере 300 тысяч рублей), и проект «Согласие и единство», нацеленный на формирование толерантного сознания людей по отношению к детям (людям) с ОВЗ (грант в размере 50 тысяч рублей).

По итогам Года добровольца (волонтера) отмечен явный рост числа добровольцев в регионе: если в 2017 году в ходе статистического мониторинга были выявлены 10 391 человек, которые занимались добровольческой деятельностью, то в 2018 году их число выросло до 16 532 человек.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Артура АРТЕЕВА и rkomi.ru