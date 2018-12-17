«Изьватас» возглавила Ирина Королева

Ирина Королева.

Автор: Редактор 17.12.2018

Очередной IX съезд межрегионального общественного движения коми-ижемцев «Изьватас» прошел 14-15 декабря в селе Ижма. Одной из задач, стоявших перед делегатами, стали выборы нового руководителя «Изьватас». Напомним, что восемь лет лидером коми-ижемцев был Николай Рочев, который ушел из жизни 31 августа.

Сейчас его на этом посту сменила ижемка Ирина Королева. За нее проголосовал 41 делегат съезда. За другого кандидата – общественника из Кельчиюра Александра Вокуева отдали двенадцать голосов. Всего в работе форума участвовало 55 делегатов из Коми, Москвы, Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Одни ехали в Ижму на машинах и поездах, другие летели на самолетах, из отдаленных поселков района добирались на снегоходах. В работе съезда участвовали представители правительства региона, депутаты республиканского парламента, руководители муниципалитета и общественники.

Начался форум с минуты молчания в память о Николае Рочеве. Затем слово предоставили певцу Василию Рочеву. Он исполнил песню «Ижма – радость моя» и предложил сделать ее гимном общественной организации.

Делегаты съезда.

Министр национальной политики Коми Галина Габушева от имени главы и правительства региона поздравила участников съезда, а также наградила благодарственными письмами ветеранов и почетными грамотами активистов межрегионального движения. Галина Габушева рассказала о поддержке, которую оказывает министерство ижемским оленеводам. Она напомнила, что из консолидированного бюджета предоставляют субсидии на возмещение части затрат на содержание оленей, средства на социальные гарантии и компенсации оленеводам, организацию авиаперевозок детей, модернизацию инфраструктуры оленеводства. В этом году общий объем финансирования на эти цели составил более 35 миллионов рублей. Также министр отметила, что сейчас в 15 из 19 школ Ижемского района коми язык изучают как родной. Это стало итогом большой разъяснительной работы с родителями и активным участием «Изьватас» и «Коми войтыр».

– Динамичное развитие муниципалитета республики было бы невозможно без сильной опоры – гражданского общества, в котором крепкие позиции имеет движение «Изьватас», взявшее под крыло все регионы расселения коми-ижемцев, – подчеркнула Галина Габушева.

Первый учредительный съезд коми-ижемцев состоялся 19 сентября 1990 года. Тогда была официально учреждена Ассоциация коми-ижемцев «Изьватас». МОД коми-ижемцев «Изьватас» объединяет коми-ижемцев в 12 региональных отделениях и землячествах, в том числе Ловозерское отделение Мурманской области, Ямало-Ненецкое, Ненецкое и Ханты-Мансийское отделения. С октября 2004 года организация является членом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Съезд «Изьватас» проходит раз в четыре года.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин рассказал об экологии, о раздельном сборе отходов, новой системе обращения с ТКО и восстановлении лесов. Он сообщил, что в регионе стало меньше аварийных случаев разливов нефти, а на замену старых нефтепроводов в 2017 году было выделено 13 миллионов рублей.

Депутат госсовета Коми и председатель совета РОД «Землячество коми-ижемцев «Изьватас» Алексей Чупров привез в Ижму новогодние подарки из Сыктывкара – ящики с конфетами для детей-инвалидов района.

Исполнявший после смерти Николая Рочева обязанности председателя МОД «Изьватас» Николай Братенков представил отчет о работе совета общественного движения за четыре года. Особенно он подчеркнул деятельность Николая Рочева по привлечению молодежи в «Изьватас».

– «Изьватас» добивался успехов и тогда, когда власти принимали непродуманные решения, – напомнил он. – Было принято решение устрожить правила перерегистрации охотничьих ружей, и сельчане должны были ехать для перерегистрации в Сыктывкар. Подсчитали, чтобы выполнить эти правила, охотник должен был заплатить около 10 тысяч рублей на поездку. Сумма для многих большая. В итоге и минздрав, и МВД Коми вынуждены были изменить правила, чтобы регистрация проводилась в райцентрах, снизив затраты охотников в три раза. Так же было с решением властей об оформлении охотничьих избушек. Мы подсчитали, чтобы оформить избушку в лесу, надо на межевание и все процедуры затратить до 80 тысяч рублей. Через «Изьватас» мы подняли людей на протест, и власти отступили, но по-своему: «Ладно, пользуйтесь своими избушками, но новые строить мы не разрешаем».

Делегаты съезда рассказывали о своих проблемах, об экологии, о возрождении православия на Ижме. Поднимались проблемы как всего народа, так и отдельных сел и деревень. Например, отсутствие здания школы в Усть-Ижме. После того как здесь 15 лет назад сгорела школа, дети вынуждены заниматься в бывшем магазине и в клубе. Сейчас в Усть-Ижме 57 учащихся и 67 дошкольников.

– Дети мечтают о новой школе. Когда на улице ветер, то в помещении так холодно, что приходится заниматься в верхней одежде. На ремонт денег не выделяют, – рассказала жительница деревни.

Делегаты из поселков Том и Картаель посетовали на то, что у них в школе нет преподавателя коми языка, а учитель из Вертепа рассказала, что школьникам не хватает учебников по коми литературе и они вынуждены читать их по очереди.

Завершился форум выбором совета и председателя МОД «Изьватас». В совет выбрали 27 человек. Кандидаты на пост лидера движения рассказали о себе и представили свои программы. Ирина Королева высказалась о готовности продолжить дело бывшего председателя движения Николая Рочева. Она перечислила цели, на которые будет опираться в своей работе: это сохранение языка, традиционное природопользование, строительство школ и детских садов, развитие локальной экономики в районе.

Ирина Королева родилась в Ижме, окончила Вятскую сельскохозяйственную академию, проработала в сельском хозяйстве Ижемского района 22 года. Сегодня возглавляет районный отдел сельского хозяйства и продовольствия. Является обладателем знака «За безупречную службу Республике Коми», награждена Почетной грамотой главы региона за многолетнюю и плодотворную работу и благодарностью министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Заместителем председателя движения делегаты выбрали своего земляка, а ныне московского предпринимателя Ивана Артеева. Он один из инициаторов реставрации главного храма района – Преображения Господня.

По итогам съезда была принята резолюция. Одно из предложений, которое в нее вошло, – объявить следующий год в Коми Годом села. По мнению делегатов съезда, это помогло бы решить многие накопившиеся проблемы.

Артур АРТЕЕВ

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