В Национальной библиотеке Коми прошел вечер памяти Николая Герасимова. О вице-премьере правительства, министре инвестиций, промышленности и транспорта республики вспоминали его друзья и коллеги. Устроители памятного вечера – сотрудники библиотеки, где в течение шести последних лет Николай Герасимов возглавлял попечительский совет.

Николая Герасимова не стало в ноябре. Многие, кто знал этого человека, восприняли его скоропостижный уход как личное горе. На вечере неоднократно звучало, что он был большим человеком во всем: в делах, дружбе, меценатстве. Открывшая вечер директор библиотеки Ольга Мифтахова подчеркнула, что Николай Николаевич являл собой пример настоящего попечителя: как истинный книголюб он проявлял неустанную заботу о фондах, которые благодаря его стараниям пополнились редкими, а порой и раритетными изданиями. Первый заместитель председателя правительства Республики Коми Лариса Максимова поведала, что с Николаем Герасимовым их связывала не только работа, но и просто человеческая дружба. Именно он стал для нее учителем по освоению властных структур.

Николай Герасимов – поэт, почитатель русской литературы, эрудит, геолог, министр, романтик. Многие отмечали, что охватить и оценить личность такого масштаба практически невозможно.

– Герасимов у каждого свой, – отметила директор издательства «Титул», журналист Полина Романова.

Накануне в этом издательстве в свет вышла книга «Категория трудности» геолога Анатолия Цыганова. Предисловие к книге написал Николай Герасимов, предварив его большой цитатой из любимого им Олега Куваева. В самом же предисловии есть места, которые цепляют за живое, написать о геологии так мог человек, сердцем «читающий» землю и бесконечно любящий эту профессию. Пролог он так и подписал «Заслуженный геолог РФ». С автором книги Герасимов должен был встретиться в начале декабря. Не довелось.

– Человек светлого созерцания, – так отозвалась о Николае Герасимове сотрудник Национальной галереи Ольга Орлова. – Выставки художников, их поездка на Полярный Урал, фильм о Вениамине Смирнове, приобретение коллекции художника Якова Вундера, которая была подарена Национальному музею, и многое, многое другое. Николай Герасимов был настоящим меценатом, при этом он никогда не подчеркивал своего участия в поддержке того или иного проекта, помогал «светло и тихо».

О геологе, министре и романтике также вспоминали директор Воркутинской ДХШ, депутат Госсовета республики Сергей Гагаузов, поэт Андрей Попов, председатель президиума Коми НЦ УрО РАН Асхаб Асхабов, сенатор Дмитрий Шатохин, его коллеги и товарищи по геологическим экспедициям. В течение всего вечера звучали поэзия Николая Герасимова и песни, написанные на его стихи, в исполнении актеров и бардов Сыктывкара.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Артура АРТЕЕВА