Соискателей хорошо подковали

На целых два дня – 3 и 4 декабря – сыктывкарский центр занятости превратился в центр социальной адаптации людей с инвалидностью, для которых на базе ЦЗН прошли ярмарка вакансий, профориентационные занятия и информационно-консультационный семинар. Мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов, были разработаны так, чтобы максимально помочь людям с ограниченными возможностями здоровья найти и реализовать себя на рынке труда.

«Лицом к лицу» – под таким названием 3 декабря прошел информационно-консультативный семинар, на котором людям с инвалидностью была предоставлена возможность задать вопросы представителям служб и учреждений, чьими услугами они пользуются. Ведь даже здоровому человеку иногда бывает непросто разобраться, где и как он может решить ту или иную проблему. Куда звонить? И дадут ли там конкретный ответ? А уж человеку, имеющему трудности в передвижении или в коммуникациях, в разы сложнее это сделать.

К примеру, по заключению медико-санитарной экспертизы, человеку положены те или иные средства реабилитации. Как и где их получить? Надо ли оформлять заявление? Или, допустим, гражданина интересует, какая защита трудовых прав гарантирована ему законом. Ведь без ответов на некоторые вопросы человек не может даже начать поиск работы. С целью помочь своим клиентам специалисты центра занятости собрали на одной площадке экспертов и тех, кто хотел бы задать им вопросы. На вопросы инвалидов отвечали представители Федерального бюро МСЭ, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федеральной инспекции по труду, службы занятости.

– Такие семинары мы организуем уже несколько лет, и они всегда очень востребованы у наших клиентов. Потому что человек иногда остается один на один с проблемой и не знает, где получить ответ. Даже если приглашенный эксперт не может сразу ответить на какой-то вопрос, он берет проблему на карандаш и решает ее, – рассказала директор сыктывкарского центра занятости Ирина Рыбина.

Ярмарка вакансий прошла на следующий день – 4 декабря. Но прежде чем ознакомиться с вакансиями и встретиться напрямую с потенциальными работодателями, соискателям были предложены профориентационные услуги. Специалисты центра занятости провели с ними тестирование на выявление навыков и умений. По результатам теста давались рекомендации, в каком направлении можно дальше двигаться, какие виды деятельности лучше выбирать. Участников мероприятия научили заполнять резюме и размещать его на сайте «Работа в России», который значительно увеличивает шансы трудоустройства, так как там размещено большое число вакансий.

Особое внимание было уделено выстраиванию собеседования с работодателем, поскольку это один из наиболее важных шагов на пути к обретению работы. Что необходимо знать, как отвечать на вопросы, какие вопросы нужно задать самому и как максимально корректно вести себя на собеседовании, чтобы заинтересовать работодателя, – все это обсуждалось на занятии по подготовке к собеседованию.

Ярмарка вакансий стала третьим, завершающим этапом – своего рода экзаменом на усвоение полученных знаний, возможностью презентовать себя работодателю. Тринадцать работодателей, в числе которых были постоянные партнеры центра занятости – «Комитекс», «Консультант плюс», Почта России, «Ростелеком», городское управление ЖКХ и другие, предложили людям с инвалидностью около сорока вакансий.

– Сколько человек смогли найти работу на ярмарке, мы пока сказать затрудняемся, надо будет еще провести мониторинг, – сказала Ирина Рыбина. – Но после окончания ярмарки некоторые работодатели говорили, что нашли себе потенциальных кандидатов на свободные вакансии.

Галина ГАЕВА