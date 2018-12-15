Александр Хохлов: «Поиск работы не должен превышать трех месяцев»

В наступающем 2019 году в работе региональной службы занятости произойдут изменения, о которых «Республике» рассказал начальник Управления занятости Минтруда РК Александр Хохлов.

– Александр Владиславович, расскажите, какие основные изменения предусмотрены в законе о занятости с 2019 года?

– Одно из важных изменений со следующего года касается сроков выплаты пособия по безработице. Срок получения максимального пособия составит не двенадцать месяцев, а шесть.

– А успеют люди найти работу за полгода?

– Что касается сроков нахождения граждан в статусе безработного, то эксперты Международной организации труда (МОТ) считают, что человек должен быть трудоустроен в течение первых трех месяцев после обращения в службу занятости. Этот срок на начало года у нас в республике составлял 3,9 месяца. Для решения задачи по снижению продолжительности поиска работы направлен в том числе и проект МОТ «Партнерства в сфере занятости молодежи в странах СНГ», который с 2018 года реализуется в Коми как пилотном регионе.

Даже с учетом того, что первый месяц после потери работы считается адаптационным, то за следующие два месяца гражданин должен приложить все усилия по поиску нового рабочего места и, не утратив трудовых навыков и мотивации, приступить к работе. Если предлагаемые специалистами центра занятости варианты трудоустройства ему не вполне подходят – мы, как правило, всегда за это время можем предложить подходящий вариант, – то он должен согласиться на переобучение. В связи с грядущими изменениями вопросы переобучения становятся первоочередной задачей службы занятости. Государство дает возможность человеку бесплатно повысить квалификацию или получить новую профессию. Причем с небольшим перерывом в работе. Мы считаем это разумным.

– Изменится ли при этом сумма пособия по безработице?

– Для граждан, признанных безработными с 1 января 2019 года, размер пособия по безработице повысится. Минимальный размер пособия с 850 рублей вырастет до 1500, а максимальный – с 4900 рублей до 8000 рублей, увеличенных на районный коэффициент.

– Значит ли это, что по истечении периода выплаты пособия по безработице гражданин теряет право только на пособие, но по-прежнему может рассчитывать на поддержку специалистов центра занятости?

– Рассчитывать на поддержку специалистов он может, только при этом должен и сам предпринимать активное участие в своем трудоустройстве. К тому же необходимо иметь в виду, что в страховой стаж засчитывается только период выплаты пособий по безработице.

– Какие еще изменения надо ожидать?

– В 2019 году согласно Указу Президента РФ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» будет реализовываться национальный проект «Демография», затрагивающий вопросы занятости. В рамках этого проекта будет организовано профессиональное обучение через службу занятости для женщин, имеющих детей до трех лет. Если после долгого перерыва женщина решит вернуться на работу, ей необходимо переобучиться либо повысить квалификацию. Это будет делать служба занятости. Те женщины, которые не хотят отдавать ребенка в детсад, имеют право работать на дому. Это гибкая форма занятости. А помочь женщине трудоустроиться на дому и иметь достойный заработок – тоже наша задача. Это могут быть различные формы самозанятости и предпринимательства, оказание услуг.

Второй большой проект, о котором мы обязаны сказать, – переобучение людей предпенсионного возраста, которое тоже будет проводиться в рамках национального проекта «Демография». Предпенсионный возраст по новому законодательству будет наступать за 5 лет до назначения пенсии по возрасту. Таких людей мы тоже будем обучать по направлению службы занятости. Программа переобучения разработана с целью адаптации людей старшего возраста к условиям постоянно меняющегося рынка труда. Республике Коми будет выделено на эти цели более 30 миллионов рублей. Этих денег достаточно, чтобы удовлетворить практически любую потребность людей старшего поколения в обучении.

Единственное, что нужно понимать, – те программы обучения, на которые не удастся сформировать группу, мы профинансировать не сможем, хотя запросы от наших клиентов на такие виды профессий бывают. Потому что индивидуальное обучение значительно дороже, чем групповое. В этом году мы обучили 2,5 тысячи человек. В будущем будет обучено ежегодно более 400 предпенсионеров, около 300 женщин и 1800 безработных граждан.

– Предусмотрены ли какие-то изменения в работе с категорией людей с инвалидностью?

– Для инвалидов первой и второй групп в следующем году предусмотрена новая государственная услуга – организация сопровождения при содействии занятости.

К соискателям из этой категории закрепляется консультант службы занятости, который будет сопровождать их на собеседование с работодателем и контролировать процесс трудоустройства. Эта услуга для нас совершенно новая, и мы проводим обучение специалистов центров занятости.

Некоторые наши клиенты, узнав о том, что такая услуга будет оказываться инвалидам, тоже хотят ее получить. Но если в частных кадровых агентствах это реально, то в государственной службе занятости невозможно. Хотя некоторые европейские страны это практикуют и на государственном уровне. Мы готовы помочь работодателю подобрать и подготовить специалиста, но взять на себя полностью обязанности кадровой службы не можем.

– А зачем нужна услуга по сопровождению здоровому самостоятельному человеку?

– Некоторые граждане, которые не чувствуют себя уверенно на рынке труда, к нам обращаются с просьбой, чтобы наши специалисты с ними сходили к работодателю, поучаствовали в собеседовании, рассказали о нем, закрепили на предприятии, дали возможность пройти оплачиваемую стажировку. Такая стажировка у нас, конечно, есть, но только для самых незащищенных групп граждан, испытывающих трудности в поиске работы: предпенсионеров, инвалидов, выпускников профессиональных учебных заведений и других.

– Вы упомянули, что для работодателей подбираете и готовите специалистов. Расскажите об этом подробнее.

– Мы оказываем поддержку работодателям в рамках кадрового проектирования, главной целью которого является установление оптимального баланса качественного и количественного состава кадров в соответствии с потребностями организации. Служба занятости оказывает помощь кадровой службе предприятия в отборе и подготовке кадров, отвечающих требованиям работодателя.

Первый опыт кадрового проектирования сложился при сотрудничестве с АО «Воркутауголь», когда в результате взрыва прекратила работу шахта «Северная», под угрозой высвобождения оказались 1049 человек. В результате мероприятий кадрового проектирования трудоустроены и в настоящее время работают в других подразделениях АО «Воркутауголь» 788 бывших работников шахты «Северная». При поддержке службы занятости, в том числе финансовой, люди были обучены, трудоустроены сначала на временные рабочие места, затем – на постоянные.

Одним из последних примеров успешной реализации службой занятости мероприятий кадрового проектирования стал подбор кадров для инвестиционного проекта ООО «Тепличный комплекс «Сосногорский». Реализация проекта началась в феврале. На протяжении всего строительства кадровая служба аграрного предприятия состояла из одного человека, помощь в формировании кадрового состава выполняла служба занятости.

На подготовительной стадии предприятие осуществило проектировку организационной структуры, рассчитана потребность в персонале, сформированы критерии для отбора кандидатов. Служба занятости провела анализ кадровой ситуации в регионе, осуществила подбор кадров, проведение первичных онлайн- и видеособеседований и анкетирования, организовала профессиональное обучение. Работа проводилась на территории всей республики.

Работниками нового предприятия станут бывшие безработные граждане, получившие от центра занятости новую профессию – овощевод защищенного грунта.

Беседовала Галина ГАЕВА

Фото из архива «Республики»