Ярмарка до ночи и фейерверк в Заречье

В столице республики активно ведется подготовка к Новому году.

О том, как будет оформлен Сыктывкар, где можно купить натуральную елку и все необходимое для праздника, на общегородской планерке 11 декабря рассказал начальник столичного управления культуры Олег Елфимов.

На площадке «под часами» у центрального бассейна уже появился арт-объект в форме светящегося шара. В сквере возле Стефановской площади на столбах уличного освещения устанавливается 40 тематических конструкций и шесть прожекторов. Еще десять тематических конструкций украсят улицу Советскую.

На Стефановской площади и других площадках города установят елки. Главную елку столицы украсят светящимися бантами, шарами и комплектом освещения в виде звездного неба. Здесь же возведут ледовый городок из снега и льда по мотивам советских и современных мультфильмов с элементами коми орнамента. Будет залит каток, рядом с которым заработает прокат коньков, поэтому площадка вокруг елки станет хорошим местом для семейного отдыха.

Елочные базары начнут работать с 20 декабря. Натуральную ель можно будет купить близ Стефановской площади, на площадке «под часами», на перекрестках Коммунистической – Старовского, Петрозаводской – Лыткина, Красных Партизан – Карла Маркса, в Эжве на проспекте Бумажников, 45 и 36, на улице Славы.

С 15 декабря по 15 января на Стефановской площади и площадке «под часами» развернется «Рождественская ярмарка». Сыктывкарцы и гости столицы смогут приобрести здесь выпечку, сувениры, игрушки и текстиль. Ярмарка будет работать ежедневно с 09.00 до 20.00, а в новогоднюю ночь – до 02.30.

А 26 и 27 декабря с 09.00 до 18.00 на площадке у «Ростелекома» заработает универсальная праздничная ярмарка «Новогодний калейдоскоп», которая представит широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.

Открытие главной елки столицы на Стефановской площади пройдет 25 декабря в 10.00. Программа открытия полностью ориентирована на детскую аудиторию.

31 декабря в 23.55 на Стефановской площади жители и гости столицы увидят видеотрансляцию новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина. В 00.30 всех ждет новогоднее представление, которое продлится до 02.30.

1 января в 01.30 на правом берегу Сысолы – в Заречье запустят фейерверк, его можно будет увидеть со Стефановской площади и из парка имени Кирова.

Галина ГАЕВА