Туманная ничья

12 декабря на стадионе «Труд» в Архангельске состоялась очередная игра чемпионата суперлиги по хоккею с мячом. Местный клуб «Водник» принимал гостей из Сыктывкара – команду «Строитель». Лидируя со счетом 5:2, сыктывкарцы умудрились за десять минут до конца поединка растерять преимущество.

В первом тайме на поле опустился густой туман, сквозь который игроки с трудом различали друг друга. Погодные условия повлияли на низкую результативность обеих команд. Стартовый отрезок встречи закончился со счетом 1:1. Первый гол забили гости, и в целом в ходе игры «Строитель» был агрессивнее. Как заметил потом на послематчевой пресс-конференции главный тренер сыктывкарцев Павел Франц, «настрой на игру был запредельный». Этот настрой вылился в разницу в три гола к концу матча. Казалось, что клуб из Коми близок к мини-сенсации: обыграть «Водник» при поддержке местных болельщиков – дорогого стоит. Однако после восьмидесятой минуты гостей будто подменили, и они растеряли все преимущество, позволив хозяевам льда восстановить статус-кво. Итоговый счет – 5:5.

– Игра показала, как мы сильно зависим от одного игрока (капитан «Водника» Евгений Дергаев не мог помочь клубу из-за травмы – авт.). Нам повезло, что сыграли в итоге вничью, потому что игра у нас совершенно не получилась: скомканная, слишком много удалений, – отметил главный тренер «Водника» Николай Ярович.

В ходе пресс-конференции один из журналистов обратил внимание Павла Франца на поединки дублирующих составов команд «Водник» и «Строитель». В этих встречах (10 и 11 декабря) молодежь из Архангельска разгромила сыктывкарцев с общим счетом 37:5. Павел Франц сказал, что присутствовал на играх, и ему бросилось в глаза большое количество талантливых ребят, которые могут стать достойной заменой мастерам из основного состава «Водника».

– Видно, что детская школа хорошо работает, что все налажено и организовано. Мы в этом компоненте еще отстаем. Хотелось бы, чтобы поскорее в Сыктывкаре открылась полноценная ДЮСШ по хоккею с мячом (сейчас есть только отделение в комплексной спортивной школе – авт.). Вот не хватало Жени Дергаева «Воднику», а во втором тайме все в принципе решила молодежь. На поле выпустили молодых игроков, они как раз и помогли сравнять счет.

Следующий матч «Строитель» проведет на домашней арене. В гости к клубу из Коми приедет аутсайдер суперлиги – красногорский «Зоркий». Матч состоится на республиканском стадионе 15 декабря в 13.00. Организаторы окрестили матч «мандариновым» и обещают для болельщиков сюрприз.

Ярослав СЕВРУК

Фото пресс-службы команды «Водник»