На работу в «Газпром»

На базе Ухтинского государственного технического университета прошла ярмарка вакансий ПАО «Газпром». Около 1200 студентов получили информацию об 11 дочерних обществах и организациях крупнейшей в мире энергетической компании.

Молодежь узнала о вакансиях в ООО «Газпром трансгаз Ухта», филиале ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в Ухте, ООО «Газпром газобезопасность», ООО «Газпром георесурс», ООО «Газпромдобыча Краснодар», ООО «Газпром информ», «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром переработка Благовещенск», ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург», «Газпром энерго», филиале Газпромбанка (АО) «Северо-Западный». Парни и девушки могли оставить свои резюме, заполнить анкеты, задать вопросы потенциальным работодателям. Кроме того, на ярмарке можно было выбрать организацию для прохождения стажировки или производственной практики.

– Сегодня на этой площадке вы получите всю необходимую информацию, чтобы принять одно из самых важных решений в своей жизни. Трудоустройство в «Газпроме» – это возможность быть профессионалом своего дела. Задавайте вопросы, уточняйте детали, чтобы узнать, как заложить основу для успешного развития и перспективы стать востребованным профессионалом, – обратился к студентам заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Ухта», член попечительского совета университета Евгений Гусев.

С 2012 года УГТУ – один из опорных вузов «Газпрома», и ярмарка вакансий, которая регулярно проводится с 2013 года, входит в комплекс мероприятий, реализуемых компанией совместно с университетом. Студенты на такие встречи всегда приходят охотно, ведь это хорошая возможность от самих специалистов разных подразделений «Газпрома» узнать, на что обращают внимание при собеседовании и при отборе резюме, какие курсы профессиональной квалификации стоит пройти, чтобы повысить «вес» своего диплома в глазах работодателя.

Ради возможности последующего трудоустройства в ПАО «Газпром» в Ухту в опорный вуз компании едут учиться жители не только Коми, но и соседних регионов, например, Архангельской и Вологодской областей. В частности, по словам начальника Приводинского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта» Олега Видмана, почти все новые специалисты, которые приходят на работу в его подразделение, учились в УГТУ.

За последние четыре года порядка 350 выпускников УГТУ устроились на работу в дочерние компании «Газпрома». Спросом у газовиков пользуется молодежь, получившая дипломы по таким направлениям, как «Нефтегазовое дело», «Экономика», «Стандартизация и метрология», «Менеджмент», «Электроэнергетика и электротехника», «Прикладная геология», «Технологические машины и оборудование», «Технология геологической разведки».

Молодежь мечтает получить работу в «Газпроме», поскольку это перспективный, хорошо оплачиваемый труд. И газовая компания также заинтересована в притоке молодых специалистов. Как отметил на июньском собрании акционеров председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, в ближайшие десять лет компания рассчитывает принять на работу в свои подразделения в разных регионах порядка 300 тысяч молодых специалистов. И самые большие шансы на трудоустройство – у выпускников опорных вузов.

Алла КЛИМЕНКОВА

Фото пресс-службы ООО «Газпром трансгаз Ухта»

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