В правовом поле

На вопросы читателей, касающиеся различных отраслей права – трудового, семейного, гражданского, жилищного, наследственного, отвечает референт главы Коми Роман Койдан.

– Мой муж серьезно болен, прогнозы неблагоприятные. Мы с ним живем в квартире, купленной в ипотеку. Квартира оформлена на меня полностью. Но у мужа от предыдущего брака есть дети. Получат ли они какие-то права на нашу квартиру как наследники в случае возможной кончины моего супруга? Что нужно сделать, чтобы не делить с ними квартиру?

– Если квартира приобретена в период брака, то является общим имуществом вне зависимости от того, на кого оформлена. Естественно, подлежит разделу пополам. Доля мужа наследуется всеми наследниками первой очереди в равных долях: супруга, дети, родители. Чтобы на квартиру не распространялись правила общей собственности супругов, вам необходимо обратиться к нотариусу и оформить с супругом брачный договор либо соглашение о разделе вашего имущества.

– В отношении меня было возбуждено уголовное дело, расследование завершено, дознаватель направила дело в суд. Но мы с потерпевшей примирились, так как я обязался компенсировать ей причиненный ущерб. Какой документ мы с ней при этом должны оформить? Будет ли у меня судимость в случае примирения с потерпевшей?

– Вам вместе с потерпевшей необходимо в адрес судьи подать письменное заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон (от каждого лица отдельное заявление). В случае прекращения уголовного дела по данному основанию судимости у вас не будет. Между тем в информационном центре МВД будет содержаться информация о том, что вы привлекались к уголовной ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ.

– С 2015 года стою в очереди на получение жилья по ведомственной программе, номер в списке – в шестой сотне очередников. В год дают по два-три сертификата, так я никогда не получу жилье. Можно ли в судебном порядке как-то изменить мой номер в очереди или вообще получить вне очереди, поскольку я сирота и имею право на улучшение жилищных условий, а также воспитываю двоих детей.

– Согласно статье 51 ЖК РФ вне очереди имеют право на жилые помещения следующие лица:

1) дети-сироты, нуждающиеся в улучшении жилищных условий;

2) малоимущие наниматели по договору социального найма, проживающие в аварийном доме;

3) инвалиды, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями согласно перечню постановления правительства РФ.

Также необходимо отметить, что жилые помещения вне очереди предоставляются органом местного самоуправления по месту жительства льготника. Ваша мера улучшения жилищных условий, которую вы указали в вопросе, предоставляется вашим работодателем в порядке очередности.

Таким образом, вы можете воспользоваться льготным правом получения жилого помещения от администрации муниципального образования по месту вашего жительства и получить жилое помещение вне очереди как сирота. С соответствующим иском вам необходимо обратиться в городской/районный суд по месту жительства. Либо вы можете продолжать состоять на учете на предоставление сертификата работодателем, но получить его можно только в порядке очередности.

– Очень хочу выйти на работу после декрета, но, оказывается, в связи с изменениями в законодательстве я не могу быть допущена к работе без справки о том, что не имею наркозависимости. Я заказала справку, но она делается 30 дней. Можно ли мне начать работать до получения этой справки?

– По вашему письменному заявлению необходимая вам справка может быть выдана в день посещения наркодиспансера (поликлиники).

– Умер отец, в банке остался кредит на его имя. Что делать? В наследство мы вступать не намерены. Но в банке говорят, что родственники должны платить взносы по кредиту.

– Если вы принимаете наследство, то принимаете и долги, размер которых для вас не может превышать стоимости наследства. Если наследство не принимаете – долги на вас не переходят.

– У нас под окнами выставляют мусорные контейнеры (расстояние от окон до мусорки – два метра). Как нам быть в этой ситуации? Председатель ТСЖ говорит, что ничего не может с этим сделать. Еще мусорки стоят на тротуаре, где ходят люди.

– Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10, расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров. Для восстановления нарушенного права вам необходимо подать жалобу в управление Роспотребнадзора и в Государственную жилищную инспекцию. Жалобы должны быть поданы в письменном виде с указанием адреса нарушения, ответственного лица за вывоз мусора – УК или ТСЖ. В жалобе сформулируйте просьбу привлечь к ответственности виновное лицо и устранить нарушение санитарного и жилищного законодательства. Себе необходимо оставить копию жалобы с отметкой в канцелярии.

– В 2014 году в одном из банков Сыктывкара оформили потребительский кредит. В октябре заплатили очередной платеж – вовремя. Сегодня пришло sms-сообщение от другого банка о том, что у нас есть просроченная задолженность. Выяснилось, что этот банк выкупил кредитные договоры нашего банка, и реквизиты оплаты поменялись. Ни один из банков об изменениях нас не уведомил. Что нам сейчас делать, в какой из банков обращаться? Законно ли выставляют нам просрочку по платежу, если ни один из банков нас не уведомлял?

– Если вы оспариваете саму задолженность, то оплачивать ее смысла нет. По факту есть гражданско-правовой спор между вами и лицами, предъявляющими к вам материальные требования. Гражданско-правовые споры разрешаются в суде. Предлагайте обратившимся к вам идти в суд с иском и доказывать свою правоту. При поступлении угроз обращайтесь в полицию о вымогательстве и самоуправстве.

Подготовила Людмила ВЛАСОВА

Свои вопросы Роману Койдану можно направлять в редакцию газеты «Республика» по адресу: secr@gazeta-respublika.ru с пометкой «Вопрос Койдану». Также вопрос можно задать на странице референта главы республики. На сайте http://rkomi.ru необходимо выбрать вкладку «Глава Республики Коми С.А. Гапликов», а затем вкладку «Референт Главы Республики Коми». На этой же странице можно ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы в разных отраслях права.