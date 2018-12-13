Сотня смелых и умелых

В Сыктывкаре прошел ставший уже традиционным городской фестиваль детских нарядов со световозвращающими элементами «Заботливая мама». На подиум вышли более сотни малышей, чтобы показать свое видение яркой и заметной на дороге, да еще при этом модной и стильной одежды. Элегантные наряды дошкольникам помогали готовить их родители и воспитатели.

Городской фестиваль «Заботливая мама», организованный сыктывкарской госавтоинспекцией совместно с управлением дошкольного образования Сыктывкара и Центром досуга и кино «Октябрь», проходит уже в восьмой раз. По информации, предоставленной сотрудниками отдела ГИБДД ОМВД по Сыктывкару, в этом году количество участников существенно выросло и перевалило за сотню. Цель мероприятия понятна: популяризировать фликеры, приучать детей быть заметными на дороге с раннего детства, еще раз напомнить и малышам, и взрослым правила дорожного движения.

И название «Заботливая мама» объясняется просто: внимательная мама, заботящаяся о безопасности своего ребенка (хоть дошкольного, хоть школьного возраста), не выпустит его на улицу без световозвращающих элементов на одежде. Да еще и в очередной раз напомнит, как надо правильно переходить дорогу. Хотя, как показывает практика, теперь уже дети чаще учат родителей правильно переходить дорогу. Потому что мальчишкам и девчонкам объясняют это в школах и детских садах, а вот взрослые, даже если изучали когда-то науку безопасности, многое уже подзабыли. Ну а ярких веселых фликеров в их детстве просто не было. Фестиваль дал родителям шанс вернуться в детство и смастерить костюмы с использованием световозвращающих материалов на свой вкус. С учетом мнения юных моделей, конечно же.

На подиуме, организованном на площадке второго этажа одного из крупных городских торговых центров, мальчишки и девчонки демонстрировали коллекцию одежды в трех номинациях: «Зима-осень», «Весна-лето» и «Аксессуары».

Многие модели уверенно вели себя на подиуме, смело демонстрируя свои наряды. А тех, кто немного смущался и стеснялся, поддерживали аплодисментами родители и участники фестиваля. На верхней одежде, рюкзаках и зонтиках сверкали аппликации в виде животных, смайликов, цветов, дорожных знаков. На темной улице эти светящиеся аксессуары позволят водителю издалека увидеть юных пешеходов. Да что там, даже родители признавались, что с таким «сверкающим» спутником чувствуют себя в большей безопасности вечером – по дороге из садика домой.

В завершение дефиле все участники фестиваля получили дипломы, воздушные шары и небольшие подарки от организаторов.

На фестивале работали площадки мастер-классов. На одной из площадок была организована выставка автокресел – для детей разных возрастов, веса и роста. Участникам и гостям фестиваля специалисты объясняли, как правильно установить автокресло в салоне авто, какое детское удерживающее устройство выбрать для своего ребенка и как правильно пристегивать и перевозить грудных детей в автомобиле.

В завершение мероприятия для участников фестиваля и посетителей торгового центра была организована небольшая анимационная программа, в финале которой прозвучало доброе новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото предоставлены ОГИБДД УМВД по Сыктывкару

По данным ОГИБДД УМВД по Сыктывкару, с начала 2018 года в столице Коми произошло 126 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, в которых шесть человек, в том числе один ребенок, погибли, 125 пешеходов были травмированы. Только в ноябре 2018 года пешеходы в шестнадцати случаях попадали под колеса автомобиля. В этом году уже выявлено более 6260 правонарушений, совершенных пешеходами, более 4600 водителей привлечены к административной ответственности за непредоставление преимущества при движении пешеходам.