Объем госгарантий бесплатной медпомощи расширен

Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2019-2021 годы. Вопросы здравоохранения председатель правительства России обсудил на совещании с вице-премьерами 10 декабря.

«Я утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на ближайшие три года. Документ очень важный. Когда люди приходят в государственную клинику, они вправе рассчитывать на качественные медицинские услуги, которые должны оказываться бесплатно, причем по всей номенклатуре услуг, которые прямо установлены соответствующим стандартом», – цитирует премьер-министра сайт правительства РФ.

Кроме того, согласно документу расширен список редких заболеваний, для лечения которых лекарства закупаются на федеральном уровне. Определен жесткий срок проведения компьютерной томографии для пациентов, страдающих онкозаболеваниями, не превышающий двух недель со дня назначения.

– На ближайшие три года объем программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи оценивается в 8,6 триллиона рублей. Только по 2019 году увеличение ассигнований составит 500 миллиардов рублей, включая средства, которые будут направлены на оказание гражданам онкологической помощи, – проинформировала зампред правительства страны Татьяна Голикова.

На совещании Дмитрий Медведев также сообщил о подписании документа о расширении перечня жизненно важных лекарств до 735 препаратов.

– В него будут включены как новые препараты, так и дополнительные лекарственные формы. В список лекарств для отдельных категорий граждан вошли еще 30 наименований. Одно лекарство включено в перечень дорогостоящих препаратов, – сказал премьер.

Татьяна Голикова отметила, что постановлением устанавливается не только перечень жизненно важных препаратов, но и перечень лекарств для медицинского применения по решению врачебных комиссий и минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

– Туда добавлено 12 онкологических препаратов, три препарата, применяемых при сердечно-сосудистых заболеваниях, – уточнила Татьяна Голикова.

Как сообщили в минздраве Коми, ведомство сейчас также разрабатывает свою программу на 2019-2021 годы в соответствии с федеральным документом. Сейчас проект находится на согласовании в правительстве региона. В программе государственных гарантий расширен список редких (орфанных) заболеваний, для лечения которых лекарства закупаются на федеральном уровне, на 21 процент увеличены объемы профилактической помощи в амбулаторных условиях, отдельно установлены нормативы объемов оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и финансовые нормативы на ее оказание.

Лина ПЕРОВА