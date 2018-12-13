Лыжне не хватает снега

Из-за малого количества снега подготовка лыжных трасс в Сыктывкаре задерживается. Об этом сообщил 11 декабря на общегородской планерке начальник управления спорта администрации столицы Михаил Дудников.

По словам Михаила Дудникова, подготовка трасс идет, но не везде техника может пройти, потому что местами снежный покров очень мал. Всего же в Сыктывкаре зимой будут обслуживаться семь лыжных трасс.

На самой популярной лыжне на базе «Спортивная» (бывшая «Динамо») завершен капитальный ремонт освещения.

– Это позволяет создать безопасные условия для спортсменов и снизить расходы на эксплуатацию системы освещения в пять раз, – подчеркнул Михаил Дудников.

На базе «Спортивная» готовятся прогулочные трассы протяженностью 3, 5, 10, 15 км, спортивная трасса длиной 10 км, а также освещенная лыжная трасса 2,5 км. Освещение будет включено с 15.00 до 22.00.

В Орбите открыта трехкилометровая трасса, выйти на которую можно со стороны малой объездной дороги. В местечке Красная гора попасть на лыжню можно со стороны улицы Заводской.

Освещенные трассы также готовятся в сыктывкарских поселках. В Краснозатонском участок протяженностью один километр находится в районе Грибного переулка и освещается с 16.00 до 20.00. Лыжня за школой № 15 в Верхней Максаковке освещается по тому же графику.

На «Веждино» в Эжве готовятся прогулочные трассы протяженностью 3, 5, 10 км, спортивная трасса 3, 5 км и освещенная трасса длиной 2 км.

Галина ГАЕВА