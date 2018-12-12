Уважаемые жители Республики Коми!

От имени Государственного Совета Республики Коми примите искренние поздравления с одним из главных государственных праздников нашей страны – Днем Конституции Российской Федерации!

В этом году мы отмечаем 25-летие Основного Закона нашей страны. Принятая в 1993 году, Конституция Российской Федерации заложила правовые основы демократического государства.

Конституция обеспечила условия для поступательного социально-экономического, культурного и духовного развития страны, в которой высшей ценностью являются права и свободы каждого человека.

Уверена, что Конституция Российской Федерации и впредь будет надежным ориентиром в укреплении экономической и социальной стабильности, межнационального согласия, демократических институтов.

В этот праздник желаю всем жителям успехов в труде на благо родной республики, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья и благополучия вашим родным и близким!

Надежда ДОРОФЕЕВА, председатель Госсовета Коми