Уважаемые жители Республики Коми!

Дорогие друзья!

Примите мои поздравления с 25-летием Конституции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года всенародным голосованием был принят принципиально новый Основной Закон России, который признал высшей ценностью человека, его права и свободы. Этот день стал началом новой вехи в истории нашей страны и значимой датой для каждого россиянина.

Опираясь на Конституцию, мы решаем задачи стратегического развития страны, повышения качества и уровня жизни россиян. Главный правовой документ страны является гарантом целостности и независимости государства и стабильности общества. Уверен, он и впредь будет способствовать консолидации нашего многонационального народа перед лицом внешних и внутренних угроз и способствовать дальнейшему развитию России как сильной и процветающей державы.

С праздником, друзья! Здоровья, мира, добра и благополучия, успехов во всех начинаниях и новых профессиональных свершений!

Сергей ГАПЛИКОВ, Глава Республики Коми