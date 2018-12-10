Юлия Белорукова осталась без серебра

8-9 декабря в норвежском Бейтостолене прошел второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Этап запомнился рядом неприятных случаев, в частности, лыжника сборной России вырвало прямо во время гонки, а из-за падения одной из лыжниц эстафетная команда, в которую входила уроженка Коми Юлия Белорукова, лишилась медалей.

В первый стартовый день в пятнадцатикилометровой гонке свободным стилем Юлия Белорукова вошла в двадцатку сильнейших, заняв 18-е место. Победу здесь одержала норвежка Тереза Йохауг, а из россиянок лучшее время показала Анастасия Седова (пятое место). Мужчины на дистанции 30 км «коньком» также не достигли медальных позиций, а гонка запомнилась тем, что Денис Спицов в середине дистанции потерял темп и откатился на 21-е место. Затем его дважды вырвало прямо на трассу. Этот случай он позже объяснил тем, что в ходе гонки слишком часто принимал пищу на специальных пунктах питания. После очистки организма ему стало лучше, и он сумел нагнать отставание, заняв в итоге восьмое место.

На следующий день в эстафете 4×5 км в составе первой сборной России вместе с Натальей Непряевой, Анастасией Седовой и Анной Нечаевской выступала сосногорская лыжница Юлия Белорукова. Россиянки успешно прошли все три этапа, но на четвертом Анна Нечаевская, уверенно бежавшая к серебру, упала на крутом повороте. К счастью, ее финальный рывок подхватила лыжница из команды Россия-2, и серебро досталось второй сборной. Первое место заняли норвежки, на третьем – Финляндия, а России-1 досталось лишь четвертое.

Следующий этап Кубка мира пройдет в швейцарском Давосе 15-16 декабря. В программе первого дня спринт свободным стилем, во второй день состоятся дистанционные «коньковые» гонки.

Ярослав СЕВРУК

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