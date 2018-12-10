Изьватас соберутся на съезд

Очередной IX съезд Межрегионального общественного движения коми-ижемцев «Изьватас» пройдет на этой неделе, 14-15 декабря, в селе Ижма. Делегатам съезда предстоит избрать нового руководителя «Изватас».

Восемь лет лидером коми-ижемцев был Николай Рочев, который безвременно ушел из жизни в этом году, он скончался 31 августа.

19 сентября 1990 года состоялся I учредительный съезд коми-ижемцев, на котором была официально учреждена Ассоциация коми-ижемцев «Изьватас». Съезд «Изьватас» проходит раз в четыре года. В 2014 году делегаты обсудили вопросы социально-экономического развития коми-ижемцев, в частности, организацию работы с молодежью и усовершенствование форм традиционного природопользования и экологии.

Организация объединяет коми-ижемцев в региональных отделениях и землячествах, это Ловозерское отделение Мурманской области, Ямало-Ненецкое региональное общественное движение «Изьватас», Ненецкое отделение «Изьватас», Ханты-Мансиийское отделение «Изьватас» и региональное общественное движение «Землячество коми-ижемцев Изьватас» в Республике Коми.

С октября 2004 года МОД коми-ижемцев «Изьватас» является членом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Артур АРТЕЕВ