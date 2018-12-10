Евгений Водолазкин ответил на вопросы читателей

7 декабря сотрудники и читатели Национальной библиотеки Коми приняли участие в онлайн-встрече с одним из самых известных современных российских писателей Евгением Водолазкиным. В телемосте участвовали более сорока библиотек страны и зарубежья.

Творчество Евгения Водолазкина вызывает интерес не только у читателей, но и у собратьев по перу. Его произведения переведены на многие иностранные языки. Он лауреат многих литературных премий, среди них «Большая книга» и «Ясная поляна».

Онлайн-встреча с писателем прошла на международном канале Bibliomost, который соединил библиотечную студию Северного округа Москвы и библиотеки более чем сорока регионов страны и иностранных государств. Отвечая на многочисленные вопросы, писатель рассказал о своем творчестве, поделился историями из личной жизни, повспоминал о совместной работе с академиком Дмитрием Лихачевым, порассуждал о судьбе русского языка.

У сыктывкарских читателей накопилось немало вопросов, но каждая участвовавшая во встрече библиотека имела возможность задать только один вопрос. В итоге читатель Национальной библиотеки Коми спросил писателя, почему умер главный герой «Авиатора»: это смерть от физиологических причин или от внутреннего несоответствия героя этой реальности?

– На свой проницательный вопрос вы дали проницательный ответ, – ответил сыктывкарцу Евгений Водолазкин. – Действительно, когда человеку нет места в этой жизни, он уходит туда, где его ждут любимые люди.

Также во время встречи Евгений Водолазкин представил свой новый роман «Брисбен». Главный герой книги музыкант-виртуоз Глеб Яновский на пике успеха теряет возможность выступать из-за болезни и начинает искать иной смысл жизни, новую точку опоры. В этом ему помогает прошлое: он пытается собрать воедино воспоминания о киевском детстве в семидесятых, о юности в Ленинграде, настоящем в Германии и снова в Киеве уже в двухтысячных. Только Брисбена нет среди этих путешествий по жизни.

Артур АРТЕЕВ

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