Жителям Коми начали поступать квитанции за вывоз ТКО

С ноября 2018 года в квитанциях за ЖКУ появилась новая коммунальная услуга «Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)». При этом услуга по вывозу твердых бытовых отходов должна быть исключена из квитанций. Некоторые ТСЖ и управляющие компании уже начали выставлять счета с учетом новой услуги.

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми рекомендует удостовериться в правильности начисленной платы за услугу по обращению с ТКО, которая должна составлять: для жителей домов с отоплением любого вида, кроме печного, – 115,5 рубля в месяц за одного проживающего; для домов с печным отоплением – 50,37 рубля в месяц за одного проживающего.

В случае неверного начисления платы необходимо обращаться в организацию, от которой поступил счет. Адреса и номера телефонов поставщика услуг должны быть указаны в квитанциях. Если в перерасчете будет отказано, следует обратиться к региональному оператору по обращению с ТКО (ООО «Ухтажилфонд») по номеру для бесплатных звонков 8-800-350-39-62 или к представителю компании в муниципалитете. Контактные данные представителей указаны на сайтах министерства ЖКХ и регоператора.

Также контроль над правильностью начисления платы за услугу по обращению с ТКО осуществляет Служба Республики Коми стройжилтехнадзора и ее структурные подразделения в городах и районах – государственные жилищные инспекции.

Лина ПЕРОВА