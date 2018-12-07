Республика готовится к встрече Нового года

В городах и районах Республики Коми началась активная подготовка к празднованию Нового года. В среду на Стефановской площади столицы региона установили главную городскую елку.

Двадцатидвухметровая лесная красавица выросла на Коквицкой горе в Усть-Вымском районе. Ее срубили в окрестностях деревни Эжолты. До конца недели ель украсят полсотни светящихся элементов в виде бантов, сто больших шаров и гирлянда «Звездное небо». Деревья в сквере по сторонам от памятника Ленину будут подсвечены дополнительно с помощью гирлянд с использованием цветов флагов Республики Коми и России.

К Новому году главная площадь столицы станет «Волшебным городком», в котором появятся улицы Северная, Трех поросят и Загадок, а также Сказочная аллея. Возле елки зальют традиционный каток, установят светящиеся деревья и надпись «С Новым годом» на русском и коми языках.

Без праздничных площадок не останутся и другие районы города. Планируется, что новогодние городки появятся в микрорайонах Орбита, Давпон, Лесозавод, Нижний Чов, а также в пригородных поселках Краснозатонский, Верхняя Максаковка и Седкыркещ. Здесь установят елки, ледяные фигуры и горки, загорится разноцветными огнями праздничная иллюминация. На площади у центрального бассейна в Сыктывкаре появился праздничный арт-объект в виде новогоднего шара. На устройство, обслуживание, а затем и демонтаж всех новогодних городков в столице Коми уйдет шесть с половиной миллионов рублей.

В Воркуте на Центральной площади установили семнадцатиметровую елку, рядом с которой будут стоять трехметровые фигуры Деда Мороза и Снегурочки. У входа в городок появятся снежные фигурки снеговиков и свиней. Украсит площадь и арка с гербом города. Для детей на площади установят деревянные и насыпные горки. К Новому году елки и горки должны появиться почти в каждом районе города и в поселках. Всего на строительство снежных городков и новогодний салют в Воркуте потратят два миллиона рублей.

В Усинске на площади имени Аллы Босовой идет строительство ледового городка. Здесь установят двадцатиметровую елку в новом убранстве, фигуры с подсветкой из стеклопластика и снежные скульптуры, которые смастерят сами усинцы. В этом году администрация Усинска решила особое внимание уделить сохранности ледового городка. Для защиты снежных строений на площадь были направлены несколько камер видеонаблюдения. Открытие сказочного городка в Усинске состоится 23 декабря.

Подготовка к празднику идет и в других муниципалитетах республики.

Артур АРТЕЕВ

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