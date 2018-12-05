Чтение всегда в моде 

Сыктывкар вошел в десятку самых читающих городов страны. Компания МТС проанализировала 25 тысяч электронных книг, прочитанных жителями Коми и других регионов России в приложении «МТС Книги» за десять месяцев 2018 года.

По результатам исследования Сыктывкар попал в топ-10 самых читающих электронные книги городов. В десятку также вошли Ханты-Мансийск, Салехард, Краснодар, Благовещенск, Новороссийск, Уфа, Горно-Алтайск, Ставрополь и Екатеринбург.

Четверть читателей предпочитают фэнтези и фантастику, каждый десятый – детективы и современную прозу. Пользуются спросом классические произведения из школьной программы. Самыми востребованными у россиян оказались Рэй Брэдберри, Федор Достоевский, Джейн Остин, Александр Куприн, Лев Толстой и Иван Тургенев.

Артур АРТЕЕВ