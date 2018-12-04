Премия мира за добрые дела

Сыктывкарский правозащитник и волонтер Илья Костин стал победителем седьмого конкурса «Премия МИРа», проводимого Общероссийской молодежной общественной организацией «МИР». 23 ноября в Санкт-Петербурге в концертном зале «Nautilus» в ходе торжественной церемонии награждения за добрые дела жителей России ему был вручен диплом победителя в номинации «Народная премия». В интернет-голосовании за сыктывкарца проголосовали более 11 тысяч человек со всей страны. О том, как он стал участником этого конкурса, Илья Костин рассказал «Республике».

Илья Костин знаком жителям столицы Коми и как член общественной правоохранительной организации по защите прав инвалидов «Аппарель», и как автор и участник многих социально значимых проектов, в числе которых проект помощи людям без определенного места жительства «Сытый гражданин», проект «1780», нацеленный на благоустройство городских мест отдыха. Необходимость передвигаться в инвалидном кресле не мешает мужчине жить активной жизнью и помогать людям, нуждающимся в поддержке.

Участником конкурса он стал случайно. Его хороший друг и партнер по реализации проектов Юлия Посевкина узнала из СМИ об этом конкурсе и отправила ему ссылку на информацию со словами: «Попробуй – у тебя получится». На конкурс было подано 850 заявок со всей страны, в полуфинал отобрано 250 человек, а в финал прошли 70, в их числе Илья Костин.

По словам победителя, самым трудным условием конкурса было рассказать о своих делах в конкурсной заявке. И хоть, как признался собеседник издания, он крайне не любит повествовать об этом, ему пришлось рассказать все с самого начала. А его волонтерская деятельность начиналась еще в детстве, когда он вместе с друзьями из своего двора решил покрасить стены в подъезде. Мальчишкам хотелось красоты и чистоты и просто хотелось красить. Поскольку не все соседи согласились скинуться на ремонт, Илья Костин купил краску на свои деньги.

– Мама мне с детства доверяла распоряжаться семейным бюджетом. Она мне даже зарплату отдавала, и я на месяц раскидывал эти деньги так, чтобы семье хватило, – вспоминает он.

Жильцам из соседнего подъезда понравилась затея мальчишек, и они обратились к ним с просьбой, чтобы и их подъезд привели в порядок. И ребятам так понравилось облагораживать мир, что из этой детской затеи вскоре выросла общественная организация «Ручейная – наш общий дом», которая существует и поныне. Усилиями активистов этой организации была восстановлена хоккейная коробка на улице Ручейной, которая простояла в запустении 25 лет. Потом Илья Костин сам за свои деньги нанимал трактор два раза в неделю, чтобы чистить коробку, которую сразу же облюбовали юные хоккеисты микрорайона. А сейчас, когда общественники уже наладили хорошие партнерские отношения с городскими властями, эту площадку взяли на обслуживание столичные коммунальные службы. Помимо хоккейного корта общественники оборудовали две волейбольные площадки в микрорайоне, высаживали деревья, «пробивали» асфальтирование пешеходной дорожки и т.д.

Свою правозащитную деятельность сыктывкарец начал пять лет назад, когда с двумя братьями приняли решение зарегистрировать общественную организацию по защите прав инвалидов «Аппарель».

Проблемы людей с ограниченными физическими возможностями братьям были знакомы не понаслышке – они сами ежедневно с ними сталкивались.

За эти годы правозащитники выиграли немало дел в суде. Результатом их правозащитной деятельности стало то, что Коми республиканская больница теперь доступна для инвалидов от приемного покоя до третьего этажа, а в неврологическом отделении оборудовали туалетную комнату и сделали отдельную палату для инвалидов. В Республиканской стоматологической поликлинике оборудовали пандус и стоянку, в поликлинике №3 переоборудовали входную группу и сделали адаптированный для инвалидов туалет, в администрации города приобрели три подъемника и оборудовали туалет. И это далеко не весь перечень выигранных дел.

Еще одним важным проектом, который курирует Илья Костин, стала еженедельная акция «Сытый гражданин». В рамках этой акции общественники в четырех точках города по воскресеньям организуют горячее питание и раздачу одежды и предметов личной гигиены для людей без определенного места жительства. Кроме того, правозащитник помогает людям, оказавшимся на улице или просто в трудной жизненной ситуации, восстанавливать их права или утерянные документы. На месте временной уличной столовой каждое воскресенье работает общественная приемная, и Костин, сидя в инвалидной коляске, общается с людьми и принимает просьбы о помощи. На вопрос, зачем ему, человеку с трудностями в передвижении, заниматься проблемами людей, которые сами могут ходить по инстанциям, тем более когда по городским дорогам на инвалидной коляске местами вообще не проехать, сыктывкарец отвечает:

– Будет другой человек – я с радостью ему передам дела. Но пока некому это делать. А помогать этим людям надо, ведь многие из тех, кто обращается, даже писать не умеют. Анатолий, например, несколько лет назад должен был начать получать пенсию. Но он потерял трудовую книжку, где были записи. С памятью у него плохо, он не помнил названия предприятий, где работал, не помнил годы работы. Мы нашли взаимодействие с администрацией города и госструктурами, там подошли с пониманием, нашли все необходимые сведения и набрали Анатолию десятилетний стаж работы. Мы заполнили с ним обращение в Пенсионный фонд, и он теперь получает пенсию.

К Илье Костину идут люди, пострадавшие от черных риелторов и коварства родственников, потерявшие паспорта. И он помогает людям стартануть в новую жизнь. Брать взрослого человека под постоянную опеку мужчина не считает правильным, но помочь выбраться из трясины на твердую почву, по его мнению, необходимо. Сейчас на дворе уже зима, вести прием на улице стало сложно – когда ведешь запись приема, пальцы замерзают на морозе. Узнав о том, какую работу проводит доброволец, ему пошли навстречу и выделили часы для приема в Общественной приемной главы Коми.

В текущем году Илья Костин со своими единомышленниками начали реализацию еще одного проекта под названием «1780». Главная его цель – сделать Сыктывкар более комфортным городом. В рамках этого проекта был оформлен уголок отдыха в районе Кировского парка – «Игровые столы Усть-Сысольска». С 1 декабря благодаря финансовой поддержке фонда президентских грантов общественники приступили к реализации акции «Акселератор городских проектов», которая нацелена на создание условий для развития инициатив активных сыктывкарцев по улучшению городской среды. Три лучших проекта по обустройству города получат по 150 тысяч рублей.

Собеседник признается, что о своей победе не знал буквально до последней минуты. Если имена лауреатов в других номинациях были известны заблаговременно, то имя победителя онлайн-голосования по правилам конкурса озвучивают только в ходе торжественной церемонии награждения.

– Кто мог предположить, что я стану победителем? Шанс был невелик. Я сидел в зале, когда буквально за две-три минуты до того, как должны были назвать имя человека, получившего Гран-при конкурса, ко мне подошла ведущая со словами: «Я не хотела говорить до конца, что ты победитель, но тебе нужно срочно подняться на сцену, а без помощи волонтеров это не сделать», – рассказал мужчина. – Когда со сцены произнесли «Илья Костин, город Сыктывкар», я дар речи потерял. Очень благодарен всем, кто за меня голосовал. Их поддержка для меня огромный стимул к работе.

Галина ГАЕВА

Фото из архива Ильи Костина