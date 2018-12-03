Завершено голосование по проекту «Великие имена России»

В полночь 1 декабря завершилось голосование в финальном этапе конкурса «Великие имена России» по присвоению аэропортам имен выдающихся деятелей государства. Победителей конкурса объявят 4 декабря в 19 часов в эфире телеканала «Россия 1».

Для подведения итогов организаторам потребуется несколько дней. За это время они обработают все анкеты, поступающие из регионов. Также рассмотрят сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование.

В последний день стартовавшего 11 октября конкурса «Великие имена России» по присвоению имен известных российских деятелей аэропортам страны проголосовали почти 4,8 миллиона человек, на финише конкурса зафиксирована рекордная активность.

За имя для сыктывкарского аэропорта на сайте акции проголосовали почти тридцать тысяч человек – 29 682 голоса. За первого коми летчика Петра Истомина свои голоса отдали 12 504 человека – 42 процента. Почти равное количество голосов набрали герой Советского Союза Николай Оплеснин – 29 процентов (8866) и первый глава Коми Юрий Спиридонов – 28 процентов (8312).

Напомним, что к проекту «Великие имена России» присоединились 47 аэропортов страны. 28 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил присваивать имена выдающихся российских деятелей некоторым географическим объектам. Проголосовать за имя любимого великого деятеля можно было через соцсети, на сайте проекта и по СМС.

Артур АРТЕЕВ

Фото ok-inform.ru