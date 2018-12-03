Вместе против терроризма

О противодействии террористическим угрозам шла речь на состоявшейся в среду республиканской конференции «Предупреждение терроризма и экстремизма, минимизация их последствий в Коми». Как отметили участники мероприятия, ситуация в регионе остается стабильной и контролируемой, но это не значит, что можно успокоиться и забыть об угрозе нападений, поскольку в регионе есть объекты, которые могут привлечь внимание террористов.

Председатель регионального Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев подчеркнул, что каждый год террористы придумывают новые способы устрашения и нанесения ущерба, ищут слабые места и новые доступные цели для совершения терактов. Поэтому все структуры, задействованные в борьбе с терроризмом и экстремизмом, должны разрабатывать и новые способы противостояния злоумышленникам.

Начальник отдела по профилактике терроризма и проведению эвакуационных мероприятий Комитета ГО и ЧС Коми Владислав Бадер назвал основные источники террористической опасности в регионе. Одним из основных опасных факторов является возможность въезда на территорию республики террористов под видом трудовых мигрантов. Кроме того, в Коми отбывают наказание граждане, осужденные за экстремистскую деятельность, некоторые после освобождения остаются жить в регионе.

Самыми привлекательными для террористов в республике могут быть объекты транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса, поэтому их защите уделяется повышенное внимание. О том, какие меры принимаются для защиты объектов транспортной инфраструктуры от незаконного вмешательства в их деятельность, рассказала заместитель отдела надзора за обеспечением транспортной безопасности Ространснадзора Ольга Петрова. Она отметила, что транспортный комплекс играет важнейшую роль в жизнеобеспечении граждан, поэтому его стабильная и безопасная работа – приоритетная задача.

По данным эксперта, в последние годы в мире практически не совершались теракты на вокзалах и в аэропортах. Это связано с усилением мер безопасности на этих объектах. Сейчас целями террористов становятся менее защищенные объекты – метро, магазины, места массового скопления людей. Тем не менее некоторое смещение вектора угрозы не говорит о том, что безопасности на транспорте можно уделять меньше внимания – если в антитеррористической системе появится брешь, злоумышленники разного рода попытаются этим воспользоваться. Как заявила Ольга Петрова, для успешного противостояния террористической угрозе, в том числе на транспорте, требуется консолидация всего общества.

Безопасность объектов топ-ливно-энергетического комплекса, которые могут стать целью террористов, контролируют сотрудники Росгвардии. Они проводят плановые и внеплановые проверки, выявляют слабые места в защите и объясняют, как исправить положение.

В ходе конференции обсуждались и значимые изменения в законодательстве: если раньше рекомендации антитеррористической комиссии носили рекомендательный характер, то теперь они обязательны для исполнения. Те, кто их проигнорирует, могут быть привлечены к административной ответственности.

Людмила ВЛАСОВА

Фото komiinform.ru