В тепличном комплексе готовы сдать энергоцентр и подать газ

Об этом заявил заместитель председателя правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев в ходе рабочей поездки в Сосногорский район.

Реализация проекта идет опережающими темпами. На стройплощадке ежедневно трудятся 200 рабочих. В строительство тепличного комплекса «Сосногорский» инвестором вложено уже более 2,8 миллиарда рублей, в перспективе еще 800 миллионов.

– Меньше чем за год проделана огромная работа. В декабре прошлого года была забита первая свая, а сегодня объект почти готов. Осталось осуществить монтаж системы «Ультраклима», досвечивания и полива для выращивания растений, подать газ, провести пусконаладочные работы тепловых агрегатов и запустить тепло. Изначально стояла амбициозная задача – уложиться в минимальные сроки, хотя по нормам на реализацию такого масштабного проекта требуется минимум 2,5 года, – рассказал Анатолий Князев.

По словам вице-премьера – главы регионального минсельхоза, сегодня в тепличном комплексе уже готовы сдать энергоцентр и подать газ. При поддержке правительства Коми инвесторам удалось вывести из-под санкций главное оборудование – газопоршневые станции – сердце собственного энергоцентра.

– Сейчас на стройплощадке тепличного комплекса ведется подготовка к врезке газа. На днях завезли газопоршневые установки из Европы. Уже через неделю планируется их запуск. Для этого все готово. Осталась только их наладка за голландскими специалистами, – пояснил Князев.

Еще месяц назад здание котельной было не достроено, а сегодня там стоят котлы, которые готовы к пусконаладочным работам.

Также на объекте полным ходом началась подготовка хранилища для талых и ливневых вод с крыш теплиц. Планируется использовать эту воду для поливки растений.

Строительство тепличного комплекса «Сосногорский» выходит на финишную прямую. В марте 2019 года запустят первый производственный цикл, тогда же начнется набор сотрудников. В первую очередь будут трудоустроены граждане, которые прошли обучение по профессии «овощевод защищенного грунта».

Игорь ПЕТРОВ

Фото пресс-службы минсельхоза Коми