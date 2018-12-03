В Ижемском районе появится новая ферма на сто голов

Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев провел рабочую встречу с руководителем администрации Ижемского района Любовью Терентьевой. Стороны обсудили проблемы и перспективы развития сельского хозяйства в районе.

– В Ижемском районе активно развиваются личные подсобные хозяйства, являясь основными производителями сельскохозяйственной продукции. На хозяйства населения приходится 62 процента поголовья лошадей, 19 процентов крупного рогатого скота (из них 24 процента коров) от общей доли личных подсобных хозяйств Республики Коми, – отметил Анатолий Князев.

Но не отстают в развитии от личных подсобных хозяйств и крестьянские (фермерские) хозяйства. В 2017 году хозяйство Олега Терентьева завершило строительство молочно-товарной фермы на сто голов крупного рогатого скота в деревне Диюр, а уже в 2019 году появится новая животноводческая ферма на сто голов в деревне Ласта. Напомним, в прошлом году глава крестьянского (фермерского) хозяйства Николай Канев получил по линии регионального минсельхоза грант на строительство молочно-товарной фермы в размере 13,6 миллиона рублей.

Помимо этого, в 2020 году ООО МФ «Зеленый луг» планирует строительство животноводческой фермы на 150 голов крупного рогатого скота. Реализация проекта позволит создать семь новых рабочих мест, сообщила пресс-служба минсельхоза Коми.

Роман СЕМЕНОВ